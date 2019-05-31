DAĞ-DER ailesi iftarda buluştu

Bursa'da Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancık Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin (Dağ-der) düzenlediği iftar yemeğinde 500 kişi bir araya geldi.

Bursa'da Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancık Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin (Dağ-der) düzenlediği iftar yemeğinde 500 kişi bir araya geldi.



Dağ-Der Kültür Merkezi binası önünde düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde, dualar ve okunan ilahiler eşliğinde oruçlar açıldı. İftar programına, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Dağ-Der üyeleri, çok sayıda parti temsilcisi, mahalle muhtarları ve dernek başkanları katıldı.



Dağ-Der Başkanı Yaşar Türk, "Bu akşam yapmış olduğumuz geleneksel iftar programımıza çok sayıda katılım olmasından dolayı çok mutlu oldum. Birlik ve beraberlik içinde oruçlarımızın açılmasının huzurunu yaşadık. En kötü günlerimizin böyle birlik ve beraberlik içinde olmasını diliyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah bayramı yaşayacağız. Şimdiden bayramın tüm islam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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