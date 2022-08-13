Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika
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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

13.08.2022 13:07
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1076'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Çetin, Kürtçe, Hakkari'den gelerek oğlu Şahin'e kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını söyledi.

"HDP oğlumu kaçırıp dağa götürdü ve PKK'ya teslim etti. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlumu istiyorum. Oğlum sen gelmeden buradan gitmeyeceğim." ifadelerini kullanan Çetin, 10 yıldır evladından haber alamadığını belirtti.

Çetin, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Şanlıurfa'dan oğlu İsa için gelerek eyleme katılan baba Abdulkadir Eslek de evladına duyduğu özlemi anlattı.

Eslek, evlatları için mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Bütün evlatları burada bekliyoruz. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum neredeysen gel. Yuvana dön. Kaç, gel oğlum." dedi.

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Ailelerin evlat mücadelesi bin 75'nci gününde Ailelerin evlat mücadelesi bin 75'nci gününde HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Oğlum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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