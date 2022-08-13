"HDP oğlumu kaçırıp dağa götürdü ve PKK 'ya teslim etti. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlumu istiyorum. Oğlum sen gelmeden buradan gitmeyeceğim." ifadelerini kullanan Çetin, 10 yıldır evladından haber alamadığını belirtti.

Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Oğlum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika

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