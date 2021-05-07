Dağda kurbanlık dana avı başladı! Tanesi 10 ile 20 bin lira arasında satışa çıkıyor - Son Dakika

Dağda kurbanlık dana avı başladı! Tanesi 10 ile 20 bin lira arasında satışa çıkıyor

07.05.2021 12:50

Bursa'nın dağlarında çoban bakımı olmadan yetişen danalar, kurban öncesi sahipleri tarafından uyuşturucu iğneyle yakalanıyor. Tanesi 10 bin ile 20 bin lira arasında satılan yerli ırk yabani danaların yakalanıp ahırlara götürülüyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesi Katırlı dağlarında boz ırk olarak bilinen yerli ırk danalar dağda doğup burada yabani gibi büyüyor. Doğal yaşama uyumlu hayvanlar dağlarda sürüler halinde yaşayıp kendini yırtıcı hayvanlara karşı koruyor.

DAĞDA KENDİ BAŞLARINA YETİŞİYORLAR

Sadece ayılara karşı koyamayan bu hayvanların yılda 30 tanesini ayılar telef ediyor. Dağda büyüyen bu hayvanlar burada kendi başlarına yaşayıp ürüyor. Bu danaların sahipleri bu hayvanları uzaktan takip ediyor. 2 yaşına basan danalar kurban bayramı öncesi sahipleri tarafından dağın belli bölgelerine tuz dökülerek tuzağa çekilip uyuşturucu iğneyle yakalanıp kurbanda satılmak üzere ahırlara götürülüyor.

Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar

50 GÜN BOYUNCA DANA AVLIYORLAR

Burada 2 ay kalan danaların evcilleşmesi sağlanıyor. Danaların sahipleri 10 kişilik gurup halinde 50 gün boyunca dağda dana avına çıkıyor. 10 kişilik ekip günde 4 tane danayı ancak yakalayabiliyor. Dağda doğumdan itibaren tamamen doğal olarak beslenen danalara kurban bayramında yoğun talep oluyor. Dağlarda gezen dana ve ineklerin sayısı 500'ü buluyor. Danaların dağda uyuşturucu iğneyle avlanması İhlas Haber Ajansı tarafından saniye saniye görüntülendi.

Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar

"YILDA 30 TANESİNİ AYILAR YİYİYOR"

Her yıl dağda dana avına çıktıklarını ifade eden hayvanların sahibi Gürol Şimşek, "Bizim kökümüz Orta Asya'dan gelme, atalarımız oradan gelirken yanlarında "boz ırk" dediğimiz danaları da getirmişler. Bu hayvanlar dağda kendi kendine büyüyor. Bu hayvanlar hiç kapanmadan doğumundan kurbanlık olacağı zamana kadar tamamen dağlarda geziyor. Hiç yem vermiyoruz. Dağlarda gruplar halinde geziyorlar. Ayı hariç yırtıcı hayvanlara karşı kendilerini koruyabiliyorlar. Biz ayılarla ortak çalışıyoruz. Ayılar her yıl 30 tane buzağıyı öldürüp yiyor. Bu hayvanlar yabani hayata uyumlu eksi 40 derece soğuğa dayanabiliyor. Biz bu hayvanları sadece uzaktan takip ediyoruz. Bu danalar 2 yaşına geldiği zaman belli bölgelere tuz döküp hayvanları buraya çekerek uyuşturucu iğneyle bayıltarak yakalayabiliyoruz. Bu hayvanlar uyuşturucu iğne harici başka bir şeyle yakalamak imkansız. Yabani oldukları için yakalanmıyorlar. Bu yıl 80 tane dana yakalayacağız. 10 kişi günde 4 tane danayı zor yakalıyoruz. Kurbana kadar yakalama işlemi devam edecek. Bu hayvanlar tamamen doğal beslendiği için talibi de çok. Danaların tanesini 10 bin ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi.

Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar
Dağda kurbanlık dana avı başladı! Tanesi 10 ile 20 bin lira arasında satışa çıkıyor

Uyuşturucu, Gürsu, Bursa, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dağda kurbanlık dana avı başladı! Tanesi 10 ile 20 bin lira arasında satışa çıkıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (5)
  • Susta: yahu bırakın doğadaki hayvanlar da kendi hallerinde yaşasınlar. ne doğada, ne havada ne suda yaşayan canlıları rahat bırakmıyorsunuz. Yok olasıcalar. Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Dağda kurbanlık dana avı başladı! Tanesi 10 ile 20 bin lira arasında satışa çıkıyor - Son Dakika
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