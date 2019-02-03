Dahi Milyarder Elon Musk'ın Kullandığı 11 Mobil Uygulama

Elon Musk, son birkaç senedir hem uzay hem de otomobil alanında yaptığı yatırımlar ve getirdiği yenilikler ile sıkça duyduğumuz bir isim. Her ne kadar kendisi dahi bir milyarder olsa da, o da sizler bizler gibi standart bir akıllı telefon kullanıyor. Onun telefonunu özel yapan şey ise kullandığı uygulamalar. Gelin Elon Musk'un kullandığı mobil uygulamalardan 11 tanesine birlikte göz atalım.11. E-Posta uygulamaları10. CNN Uygulaması9. Google Haberler8. Smart News7. Microsoft Office Uygulamaları6. Bulut Depolama Uygulamaları5. Pillow (Uyku Takip Uygulaması)4. Uzay Haberleri Uygulaması3. Bilim Haberleri Uygulaması2. Nova Launcher1. NASA UygulamasıElon Musk'ın kullandığı birçok uygulama, hepimizin kullandığı standart uygulamalar gibi görünüyor. Bu uygulamalar arasında yer alan Pillow ise Musk'ın uyku sorunları çektiğini ve bu sorunları çözmeye çalıştığını gösteriyor.