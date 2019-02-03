Son Dakika Haberleri: Dahi Milyarder Elon Musk'ın Kullandığı 11 Mobil Uygulama

Dahi Milyarder Elon Musk'ın Kullandığı 11 Mobil Uygulama

3 dakika önce

Tesla ve SpaceX isimleri anıldığında bahsetmemenin neredeyse imkansız olduğu Elon Musk, tahmin edebileceğiniz gibi oldukça "teknoloji sever" bir insan. Peki Elon Musk, telefonunda hangi uygulamaları kullanıyor?

Dahi Milyarder Elon Musk'ın Kullandığı 11 Mobil Uygulama, System.String[]
Elon Musk, son birkaç senedir hem uzay hem de otomobil alanında yaptığı yatırımlar ve getirdiği yenilikler ile sıkça duyduğumuz bir isim. Her ne kadar kendisi dahi bir milyarder olsa da, o da sizler bizler gibi standart bir akıllı telefon kullanıyor. Onun telefonunu özel yapan şey ise kullandığı uygulamalar. Gelin Elon Musk'un kullandığı mobil uygulamalardan 11 tanesine birlikte göz atalım.

11. E-Posta uygulamaları



10. CNN Uygulaması



9. Google Haberler



8. Smart News



7. Microsoft Office Uygulamaları



6. Bulut Depolama Uygulamaları



5. Pillow (Uyku Takip Uygulaması)



4. Uzay Haberleri Uygulaması



3. Bilim Haberleri Uygulaması



2. Nova Launcher



1. NASA Uygulaması



Elon Musk'ın kullandığı birçok uygulama, hepimizin kullandığı standart uygulamalar gibi görünüyor. Bu uygulamalar arasında yer alan Pillow ise Musk'ın uyku sorunları çektiğini ve bu sorunları çözmeye çalıştığını gösteriyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:15 

Teknoloji
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