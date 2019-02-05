Daka İran Masası Web Sitesi Yayına Başladı
1 saat önce
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) bünyesinde kurulan İran Masası tarafından hazırlanan web sitesi yayına başladı.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) bünyesinde kurulan İran
Masası tarafından hazırlanan web sitesi yayına başladı.
DAKA'dan yapılan açıklamada; sitenin iş dünyası ve ilgili diğer kesimler için İran hakkında genel görünüm ile birlikte ülkenin ayrı ayrı her bir sektörü, İran dış ticareti, Türkiye-İran dış ticareti ve yatırımcıların bilmesi gerekenler hakkında geniş bilgiler sunduğu belirtildi. Açıklamada, "Sitede yer alan arama motoru ile İran'ın hangi malları ne kadar ithal ettiği, bu malları hangi ülkelerden ne oranda aldığı gibi bilgilere ulaşmak mümkündür. Web sitesinin yapım aşamasında olan diğer kısmında ise Türkiye'nin İran iş dünyasına Farsça olarak anlatılması planlanmaktadır.
Siteye www.dakairanmasası.org veya www.dakairanmasasi.com adreslerinden ulaşmak mümkündür" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:42 Kaynak: İHA
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