Dakar\'da Türk Dili Günü Kutlandı

Senegal'de Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ile Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında ortak program düzenledi.

Dakar YEE'de düzenlenen programa, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Türk kurumlarından temsilciler ve YEE'de Türkçe eğitimine devam eden kursiyerler katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Sağman, 15 Aralık'ın Türkolog Vilhelm Thomsen'in, Orhun Yazıtları'nın Türk dilinde yazıldığını 1893'te uluslararası bilim dünyasıyla paylaştığı gün olduğunu anımsatarak, o tarihte kendisinin Türkiye'de olması nedeniyle bu önemli günü 1 ay gecikmeli olarak kutladıklarını söyledi.

Türkçenin, üç kıtaya yayılan geniş bir coğrafyada 200 milyonu aşkın insanın ana dili olduğuna dikkati çeken Sağman, Türkiye'nin kardeş Türk devletleriyle birlikte Türk dilinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Sağman, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü YEE'de Türkçe öğrenen kursiyerlerle kutlamaktan da ayrıca mutlu ve gururlu olduğunu vurguladı.

Dakar YEE Koordinatörü Muhammed Yusuf Deniz de Senegal'de Türkçeye duyulan ilginin her geçen gün arttığına işaret ederek, bu ilginin Türkiye ile Senegal arasında gelişen dostluğun, stratejik işbirliğinin ve karşılıklı güvenin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Deniz, YEE olarak temel hedeflerinin Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmakla beraber, ülkeler arasında sürdürülebilir bir kültürel etkileşim alanı oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Programda, Dakar YEE'de Türkçe öğrenen kursiyerler Necip Fazıl Kısakürek'ten "Sakarya Türküsü" şiirini okudu ve Türkçe şarkılar seslendirdi.

Program, ikramların ardından sona erdi.