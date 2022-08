Çin ve Bangladeş Ortaklığı Güçlendirme ve İşbirliğini Derinleştirme Sözü Verdi

DAKKA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile ülkesini ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazar günü yaptıkları toplantıda ortaklığı güçlendirme ve ikili işbirliğini derinleştirme sözü verdi. Wang, Çin ve Bangladeş'in, iki ülkede eski nesil liderler tarafından oluşturulan, derin bir tarihsel ve sosyal temele ve büyük bir halk desteğine sahip güçlü bir dostluğu bulunduğunu ve her iki tarafın da birbirine her zaman güvendiğini, saygı duyduğunu, desteklediğini ve yardım ettiğini söyledi. Wang, Çin'in her zaman Bangladeş'in güvenilir bir stratejik ortağı olduğunu ve Bangladeş'i ulusal bağımsızlığını ve onurunu koruma, kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yoluna bağlı kalma ve uluslararası ve bölgesel ilişkilerde daha büyük bir rol oynama konularında güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Wang, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, Bangladeş'in 2041 Vizyonu ile uyumunu geliştirmeye, kalkınma deneyimlerini ve ileri teknolojilerini paylaşmaya ve altyapı, dijital ekonomi, yeşil kalkınma ve temiz enerji alanlarında işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu kaydetti. Hasina ise Bangladeş'in "herkesle dost ol, kimseyle düşman olma" şeklinde bir dış politika izlediğini, Çin ile geleneksel dostluğuna değer verdiğini ve Çin'i barışı koruma ve ortak kalkınma arayışında önemli bir ortak olarak gördüğünü söyledi. Hasina, Bangladeş'in iki taraf arasındaki karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmeyi dört gözle beklediğini ve Çin'in yoksulluğu azaltma ve hafifletme konusunda başarılı deneyimlerinden ders çıkarmak istediğini belirtti.

Hasina, Bangladeş'in tek Çin politikasına sıkı bağlılığına söz vererek, Bangladeş'in belirli ülkelerin kışkırtıcı eylemlerini onaylamadığını ve kalkınma için barışçıl ve istikrarlı bir ortamı birlikte sürdürmeyi umduğunu söyledi. Wang, Çin'in Bangladeş de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğunu açıkça ayağa kalktıkları ve tek Çin ilkesine ve Çin'in meşru pozisyonuna desteklerini dile getirdikleri için takdir ettiğini söyledi. Wang, ABD'nin eyleminin Çin'in egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin'in iç işlerine yoğun bir şekilde müdahale ettiğini ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı. Wang, Çin'in karşı önlemlerinin, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmayı ve Taiwan Boğazı'nda, Asya'da ve genel olarak dünyada barışı gerçekten sürdürmeyi amaçladığını kaydetti. Wang, 21. yüzyılın gelişmekte olan ülkeler için bir canlanma dönemi olduğunu ve gelişmekte olan ülkelerin modernleşme yolunda birlikte ilerlemelerinin insan uygarlığının büyük ilerlemesi olduğunu vurguladı.

Wang, "Birbirimizi desteklemeye, rahatsızlıkları ortadan kaldırmaya, kalkınmaya odaklanmaya ve kendi uluslarımızın yeniden canlanmasını başarmak için belirtilen hedefe güvenle adım atmaya devam etmeliyiz" diye konuştu. İki taraf ayrıca Bangladeş ve Myanmar sınır bölgelerinde sığınma arayan insanlar konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Wang, Çin'in Bangladeş ve Myanmar'ın son istişarelerinde elde ettikleri fikir birliğini memnuniyetle karşıladığını ve ilk parti geri dönüşün erken başlamasını desteklediğini ve bu amaçla yapıcı bir rol oynamaya devam etmeye hazır olduğunu ifade etti. Wang, ziyareti sırasında Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile de biraraya geldi ve iki bakan altyapı, afet önleme ve azaltma, kültür ve turizm ile denizcilik konularında işbirliği belgelerinin imzalanmasına tanıklık etti.