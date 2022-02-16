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Dalaman'daki çatı yangını söndürüldü - Son Dakika

Dalaman'daki çatı yangını söndürüldü

16.02.2022 23:01
Dalaman'daki çatı yangını söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir apartmanın depo olarak kullanılan çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir apartmanın depo olarak kullanılan çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Celal Bayar caddesi üzerinde bulunan 4 katlı evin depo olarak kullanılan ahşap çatı katında yangın çıktı. Yangın sonucu diğer katlar boşaltılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Ekipler alevleri kontrol altına alırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

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İtfaiye, Dalaman, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dalaman'daki çatı yangını söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dalaman'daki çatı yangını söndürüldü - Son Dakika
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