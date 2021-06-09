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Dalaman ile Gazimağusa "kardeş şehir" oldu - Son Dakika

Dalaman ile Gazimağusa "kardeş şehir" oldu

09.06.2021 13:31

Dalaman Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Dalaman Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Çevrim içi yapılan protokolün ardından, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ile KKTC Genç Mücahitler Derneği Türkiye Temsilcisi Sabih Samur iki belediye arasında yapılacak olan ilk ziyaret için görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Karakuş, yaptığı açıklamada, Türkiye ve KKTC'nin iki güzide kenti arasında kardeşlik protokolünü imzalamanın gururunu yaşadığını söyledi.

Kardeşlik protokolünün kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirten Karakuş,"Protokolle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir bütün olduğumuzu da göstermek istiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Gazimağusa'ya gideceğiz. Ayrıca Dalaman Gazimağusa arasında dostlukları daha güçlü hale getirmek üzere YDA Dalaman Havalimanı yetkilileri ile KKTC Ercan Havalimanı-Dalaman arasında karşılıklı uçak seferleri için görüşüyoruz." dedi.

Sabih Samur da Dalaman-Gazimağusa arasında kardeş şehir protokolüne aracılık etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Dalaman ile Gazimağusa kardeş şehir oldu
Dalaman ile Gazimağusa kardeş şehir oldu
Dalaman ile Gazimağusa kardeş şehir oldu
Dalaman ile Gazimağusa kardeş şehir oldu

Muhammet Karakuş, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dalaman ile Gazimağusa 'kardeş şehir' oldu - Son Dakika


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