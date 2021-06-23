Dalış tutkunları Doğu Akdeniz'i atıklardan arındırıyor - Son Dakika

Hatay'ın Arsuz ilçesi Konacık sahilinde dalış yapan Adana Sualtı ve Doğa Sporları Kulübü (ASDEM) üyeleri, 10-15 metre derinlikte deniz dibindeki çeşitli atıkları temizliyor.

ASDEM üyeleri, Doğu Akdeniz'de canlıların korunması ve kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla bir araya geldi.

Burada 9 gönüllü dalgıç, 10-15 metre derinliğe dalarak denizi çeşitli atıklardan arındırdı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmada, hayalet ağlar, plastik atıklar, metal eşyalar ve çeşitli çöpler çıkarıldı.

ASDEM Kulübü Başkanı İhsan Öd, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır dalış yaptığını söyledi.

Doğu Akdeniz'in eşsiz canlıları barındırdığını belirten Öd, "Son dönemde Marmara'da yaşanan müsilaj (deniz salyası) olayı gibi Akdeniz ve Ege'de de plastik atıklar yine su altı yaşamını tamamen yok etmeye doğru ilerliyor. Belki yarın balık tezgahlarında balıkçılar satacakları balık bulamayacaklar. Tamamen çiftlik balıkçılığı dediğimiz endüstriyel üretilen balıklar soframıza gelmeye devam edecek." dedi.

Öd, belirli zamanlarda bölgede gönüllü olarak deniz dibi temizliği yaptıklarını anlatarak, "Amacımız tamamen su altı yaşamına, habitatına sahip çıkan, bilinçli ve denize gerektiği değeri veren bireyler yetiştirmek. Denizler bizim yaşam ve oksijen alanımızdır. Denizlere sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Denizlerimizi temizlemek için dalışlar yapıyoruz"

Dalış eğitmeni Batuhan Ganız da ortalama haftanın 3 günü dalış yaparak temizlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çalışmalarında denizde poşet, plastik ve cam atıklarla karşılaştıklarını, bunların canlıların ölümüne yol açtığını dile getiren Ganız, şöyle konuştu:

"Profesyonel dalgıçlar olarak farkındalık yaratmak için sürekli temizlik dalışları yapıyoruz. Özel ekiplerle, dalıcılarımızın gönüllü katılımıyla, sadece denizlerimizi temizlemek için dalışlar yapıyoruz. Bir canlının pet şişesine sığınması ve onu koruyucu bir kalkan olarak görmesi bizi çok üzüyor. Dünya yüzde 70'i sularla çevrili bir yer. Biz yüzde 30'daki kirlilikten kaçıp temiz yerlere dalmak istiyoruz."

Dalgıçlardan Buse Bozhüyük de her dalışlarında denizden çöpleri topladıklarını belirterek, "Elimizden geldiğince yanımızda bu çöpleri biriktiriyoruz. Aynı zamanda etrafımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Gönüllü bir şekilde gelmek isteyen herkesi davet ediyoruz. Gelin hep beraber çöpleri toplayıp denizlerimizi temizleyelim." dedi.

Kenan Canbalal da çöpün olduğu yerde su altı zenginliğinin azaldığını, canlıların çöplere takılıp öldüğünü gördüklerinde çok üzüldüklerini aktararak, "Biz ne zaman dalışa insek, herhangi bir çöp görsek kesinlikle alıyoruz. Dünyada herkesin aynı hareketi sergilemesi çok güzel olur çünkü su altındaki kirlilik fazlalaştı. Bu durum da su altı zenginliğini çok fazla etkiliyor. Temennimiz yaşlısıyla, genciyle, bütün dalıcıların denizde temizlik yapması." ifadelerini kullandı.