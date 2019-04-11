Damadının Öldürdüğü Kayınpeder Toprağa Verildi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, damadı Mehmet C. (32) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Süleyman Demir (40), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, damadı Mehmet C. (32) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Süleyman Demir (40), memleketi Niğde'de toprağa verildi.



Hatay'da oturan Gülden C. (26), bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet C.'yi terk ederek, İzmir'de oturan üvey babası Süleyman Demir ve annesi Ayşe Demir'in (53) evine geldi. Hatay'dan İzmir'e gelen Mehmet C., eşinin ve yakınlarının oturdukları evi buldu. Mehmet C., dün saat 19.30 sıralarında, Çiğli 8790/1 Sokak'ta, evlerine doğru yürüyen Gülden C., annesi Ayşe ve babası Süleyman Demir'e pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayşe ve Süleyman Demir çifti hayatını kaybederken, durumu ağır olan Gülden C. ise tedaviye alındı.



Polis, saldırıdan sonra kaçan Mehmet C.'yi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından, Uşak'a gittiği tespit edilen Mehmet C.'yi yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet C.'nin sorgusu sürüyor.



TOPRAĞA VERİLDİ



Olayda yaşamını yitiren Süleyman Demir'in cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Memleketi Niğde'ye getirilen Demir'in cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Derbent Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Demir'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Ayşe Demir'in cenazesinin ise İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morgunda olduğu belirtildi.



- Niğde

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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