Damadıyla beraber evini basan dünürünü göğsünden bıçakladı - Son Dakika

İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak'ta meydana gelen olayda oğlundan ayrılmak isteyen gelinin evinin oğluyla basan Murat G. isimli şahıs, dünürünün bıçaklı saldırısı sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Damadıyla birlikte evini basan dünürünü göğsünden bıçakladı

KÜFÜRLER SAVURARAK CAMI KIRDILAR

İsmi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, babası Murat G. ile birlikte kendisinden ayrılmak isteyen ve evi terk eden eşinin babası Yaşar L.'nin evine gitti.

İddialara göre Murat G. ve oğlu iddialara göre, küfür ederek Yaşar L.'nin evinin kapısındaki camı kırdı.

Damadıyla birlikte evini basan dünürünü göğsünden bıçakladı

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Evden eline aldığı bıçakla dışarı çıkan Yaşar L. ise bıçakla Murat G.'yi göğsünden yaraladı.

Ağır yaralanan Murat G. kanlar içinde kalırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Damadıyla birlikte evini basan dünürünü göğsünden bıçakladı

MURAT G'NİN DURUMU AĞIR

Daha sonra olay yerine gelen yakınları Murat G.'yi kendi araçları ile İzmit'te bulunan özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağır olan Murat G., hastanede ameliyata alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise Yaşar L.'yi gözaltına aldı.'yi gözaltına aldı.