Damat ile gelin kongrede oy kullandı, aynı salonda nikah masasına oturdu - Son Dakika

Damat ile gelin kongrede oy kullandı, aynı salonda nikah masasına oturdu

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde araştırma görevlileri İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu ile Neslişah Sıkıcıkoğlu çifti, üyesi oldukları MHP'nin ilçe kongresinde gelinlik ve damatlıkla oy kullanıp, kongre sonrasında aynı salonda nikah masasına oturdu.

Damat ile gelin kongrede oy kullandı, aynı salonda nikah masasına oturdu, System.String[]
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde araştırma görevlileri İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu ile Neslişah Sıkıcıkoğlu çifti, üyesi oldukları MHP'nin ilçe kongresinde gelinlik ve damatlıkla oy kullanıp, kongre sonrasında aynı salonda nikah masasına oturdu.

Savaştepe ilçesinde nikah için günler öncesinden tarih alan İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu ile Neslişah Sıkıcıkoğlu çiftinin, üyesi oldukları MHP'nin Savaştepe İlçesi Olağan Kongresi de aynı güne denk geldi. Hem kongre, hem de nikah, aynı salonda yapıldı. Sıkıcıkoğlu çifti, damatlık ve gelinlikle oy kullandığı kongrede, mevcut başkan Kağan Çoban, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu ve Neslişah Sıkıcıkoğlu, kongrenin ardından aynı salonda kıyılan nikahla da hayatlarını birleştirdi. Neslişah Sıkıcıkoğlu'nun şahitliğini ise yeniden başkan seçiler Kağan Çoban yaptı. Nikah sonunda, damat ve gelin, şahitler ile birlikte 'Bozkurt' işareti yaptı.Pandemi nedeniyle düğün yapamadıklarını belirten İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu, " Anadolu Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim. Pandemiden ötürü maalesef düğün yapamadık. Bunun burukluğunu yaşıyorduk. Nikah tarihi aldık. Savaştepe'mizde uygun salon bir tek burası vardı. Tesadüf oldu. Allah'ın da takdiriyle kurultayımız da bu güne denk geldi. Biliyorsunuz ki, kurultaylar Türk tarihinde toydur, düğündür. Biz de iki düğünü bir arada yapar olduk.  Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Aynı okulda araştırma görevlisi olan gelin Neslişah Sıkıcıkoğlu da, "Düğün yapamadığımız için içimiz oldukça buruktu. Ama nikahımızın kurultaya denk gelmesi bizi çok ama çok memnun etti" diye konuştu.


- Balıkesir

Balıkesir, araştırma, Evlilik, Kongre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Damat ile gelin kongrede oy kullandı, aynı salonda nikah masasına oturdu - Son Dakika

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