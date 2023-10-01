Damat Silahlı Saldırıdan Sonra Dünyaevine Girdi - Son Dakika

Damat Silahlı Saldırıdan Sonra Dünyaevine Girdi

Damat Silahlı Saldırıdan Sonra Dünyaevine Girdi
Son Güncelleme: 01.10.2023 12:19

Diyarbakır'da düğün salonuna girerken silahlı saldırıya uğrayan damat Ahmet Erdem, tedavisinin ardından Batman'da dünyaevine girdi.

DİYARBAKIR'da, 5 Eylül'de düğün salonuna gelin F.A.  ile girerken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan damat Ahmet Erdem (20) tedavisinin ardından 25 gün sonra Batman'da dünyaevine girdi. F.A  ile evlenen Erdem'in halay çektiği görüntüler kameraya yansıdı.

Olay, 5 Eylül'de akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Damat Ahmet Erdem, gelin F.A. ile birlikte salona girdiği sırada Selahattin Aktaş belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşledi. Cep telefonuna da yansıyan görüntülerde davetliler panik ve korku içerisinde kaçışırken, 8 kurşun isabet eden Ahmet Erdem ile seken kurşunun bacağına isabet ettiği 10 yaşındaki E.K. yaralandı. Aktaş, saldırının ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ahmet Erdem ve E.K. yakınları tarafından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. E.K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, hayati tehlikesi bulunan Erdem, özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Oluşturulan özel ekip de, olaydan 5 saat sonra saklandığı arkadaşının evinde Aktaş'ı olayda kullandığı tabancayla yakalayarak gözaltına aldı. Aktaş, ifadesinde akrabası da olan F.A.'yı sevdiğini ve istemeye gittiklerini ancak ailesinin rızası olmadığı için evlenemediğini belirterek, "F.A'yı tanımadığım birine verdiklerini öğrendim. Bunu öğrendikten sonra çok üzüldüm. Bu evliliğin olmasını istemedim. Salona gittim. Gelin ve damat salondan içeri girdiği sırada belimden silahımı çektim. Damadın arkasından yanaşarak ayaklarına doğru ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Amacım, damadı öldürmek değil; düğünü bozmaktı. Bacak tarafına sıktım. O sinirle kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bu olaydan dolayı pişmanım. Keşke olay buralara gelmeseydi" dedi. Aktaş, çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİDEN DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPILDI

Hayati tehlikeyi atlatan damat Ahmet Erdem ise normal servise alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Erdem ve ailesi yeniden düğün hazırlığı yaptı. Olaydan 25 gün sonra Ahmet Erdem ile gelin F.A. bu kez Batman'da Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda dünyaevine girdi. Dün gerçekleştirilen düğünde Ahmet Erdem'in halay çektiği görüntüler de kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Damat Silahlı Saldırıdan Sonra Dünyaevine Girdi - Son Dakika
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