Son Dakika Haberleri: Damperi Açılan Tır Yönlendirme Tabelalarını Yıktı

Damperi Açılan Tır Yönlendirme Tabelalarını Yıktı

1 saat önce

Hareket halindeki tırın hava hortumu kopmasıyla açılan damper, yol üzerinde bulunan yönlendirme tabelasını yıktı.

Damperi Açılan Tır Yönlendirme Tabelalarını Yıktı, System.String[]
Hareket halindeki tırın hava hortumu kopmasıyla açılan damper, yol üzerinde bulunan yönlendirme tabelasını yıktı. Yıkılan tabelaların herhangi bir araca çarpmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçe'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabahattin Kahraman (42) kontrolündeki 16 NMT 29 plakalı tır seyir halindeyken, hidrolik hortumunun patlaması sonucu damperi açıldı. Açılan damperi farketmeyen sürücü, kamyonuyla seyrine devam etti. Bir süre sonra yol üzerinde bulunan yönlendirme tabelalarına çarpan damper, tabelayı yola indirdi. Olay esnasında yıkılan tabelanın, yoldan geçen araçların üzerine düşmemesi olası bir faciayı önledi. Çevredeki vatandaşlar tabelanın yıkılmasıyla çıkan gürültünün ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tabela yıkılan yol üzerinde güvenliği sağlarken, belediye ekipleri de yıkılan tabelanın enkazını kaldırmak için çalışma başlattı.

Çıkan gürültüden dolayı korkup dışarı çıktıklarını ifade eden Yavuz Ersoy, "Hareket halindeki kamyonun, hava hortumu patlaması üzerine damperi açılmış. Sürücüde bunu fark etmeyince, yol tabelasına çarptı. Çıkan gürültüden dolayı bizde çay bahçesinden dışarı çıktığımızda, tabelaların yere indiğini gördük." diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:21 Kaynak: İHA

Polis, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa
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