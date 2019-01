Dan Bilzerian'ın Davet Ettiği İzmitli Ömer: 'Dan Bilzerian'a Pişmaniye Götüreceğim'

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Ömer Okkalı (20), dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian tarafından Amerika 'ya davet edildi. Bilet parası hesabına yatırılan Ömer Okkalı, Amerika'ya giderken hediye olarak İzmit pişmaniyesi ve Kocaelispor atkısı götürecek.Kartepe'de yaşayan, bir akrabasına ait şirkette çalışan Ömer Okkalı'nın instagramda paylaştığı hikayeyi, ünlü sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian gördü. Bu andan sonra hayatı değişen Ömer Okkalı, Dan Bilzerian'a özel mesaj ile, "Merhaba Dan Bilzerian. Senin çok büyük bir hayranınım. Amerika'ya gelmek istiyorum. Ancak bu imkansız görünüyor. Bana yardım edebilir misin?" yazdı. Kısa sürede cevap veren Dan Bilzerian ise, "Sana yardım etmek için ne yapabilirim?" diyerek talebini iletmesi için Ömer ile telefon numarasını paylaştı. Dan Bilzerian'ın ekibi ile irtibata geçen Ömer Okkalı'nın hesabına aynı gün içerisinde bilet parası olarak 5 bin dolar yatırıldı. New York John F. Kennedy Havalimanı'na bilet alan Ömer Okkalı, ay sonunda Amerika'ya gidip Dan Bilzerian ile görüşmek için gün sayıyor.'HESABIMA 5 BİN DOLAR GELDİ'Dan Bilzerian'ın kendi hikayesine bakmasına inanamadığını söyleyen Ömer Okkalı, "Instagramda takılıyordum. Yatağımda uzanır vaziyetteydim. Hikaye paylaşmıştım. Bir baktım ki Dan görmüş. 'Allah Allah, ne alakası var? Hesabı mı hacklendi acaba?' diye düşündüm. Instagrama bir çıkıp tekrar girdim. Bu sefer ekran görüntüsü alıp arkadaşlarıma yolladım. Arkadaşlarım ilk başta yalan söylediğimi zannetti. Ben sefer Dan Bilzerian'ı da etiketleyerek instagramda paylaştım. 4-5 dakika geçmeden bir mesaj aldım. Tabii ben yerimde duramıyorum. Yataktan kalktım. Annemle babam uyuyordu. Ben, 'Ne oluyor?' diye düşünüyorum. Sonra hemen, 'Bir yol yapmam, bir şeyler söylemem lazım' diye düşündüm. Herkesin karşısına çıkmaz bu fırsat. Sonra ikinci mesajı attım ama halen inanmıyorum. İşin içinde bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Ondan da çok çabuk cevap aldım. Bir numara paylaştı. Sonra New York'tan bir telefon geldi. Açtığımda İngilizce konuşan bir kadın vardı. Pek bir şey konuşamadım. Kem küm yaptım. Ne diyeceğimi bilemedim. 'Please speak Turkish' dedim. Bayağı bir saçmaladım. Tarzanca bir İngilizce oldu. Kadın bir şeyler daha söyledikten sonra telefonu kapattı. 15-20 dakika sonra tekrar telefon çaldı. O arada ben iş yerindeydim. Çok heyecanlandım. Başka bir yerlerden çeviri programı açmaya çalıştım. İkinci arayan bu kez Türkçe konuşuyordu. Buna da şaşırdım. Bana durumu anlattı. Mail adresi verdi. O adresten bilgilerimi yollamamı istedi. Ben başta inanamadım. Heyecandan 'Neden ben?' diye soramadım bile. Ne çabuk Türkçe konuşan birini bulup da bana ulaştılar, onu düşündüm. Bayağı bir tereddütte kaldım. Doğru mu, değil mi? Yoksa işin içinde başka bir olay mı var? Bayağı bir şaşkınlık geçirdim. Verdikleri adrese ıban numaram ve bir kaç özel bilgimi attım. Bu bilgileri atarken de daha kötü yerlere gidebilir diye bayağı korktum. Gün içerisinde hesabıma 5 bin dolar kadar bir para geldi" dedi.'AİLEM HENÜZ BİLMİYOR'Ailesinin henüz Amerika'ya gideceğini bilmediğini söyleyen Okkalı, "Annem, babam henüz bu durumu bilmiyor. Ben normalde bu kadar çabuk ünleneceğimi bilmiyordum. Bu olayın Türkiye 'ye yayılacağını hiç tahmin etmiyordum. Sadece sosyal medyada yakın arkadaşlarım biliyordu. Yabancı insanlar da beni pek takip etmiyordu. Sadece tanıdıklarım vardı. Bu olayın sadece sosyal medyada bin takipçili bir sayfada paylaşılıp kalacağını düşünüyordum. Sonra bir gecede bütün Türkiye'ye yayıldı. Annem, babam henüz görmediler. Onlara bu akşam söylemeyi düşünüyorum ama nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum" diye konuştu.İZMİT'İ TANITACAKDan Bilzerian'a pişmaniye hediye edeceğini söyleyen Ömer Okkalı, şöyle konuştu:"Şu an sadece arkadaşlarım biliyor ve herkes çok şaşırıyor. Oraya gidince zamanımı en güzel şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Amacım özellikle İzmit'i tüm dünyaya duyurmak. Onun dışında Türkiye'ye güzel bir dönüş yapmak istiyorum. Dan'ın yanına Amerika'ya giderken, buradan İzmit Pişmaniyesi ve Kocaelispor atkısı ile gideceğim. Bunları ona hediye edeceğim, tüm dünyaya pişmaniyenin ve Kocaelispor'un namı yayılsın istiyorum" - İzmitkocaeli