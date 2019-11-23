Daniel Craig, James Bond'a veda ediyor
6 saat önce
Şu sıralar serinin yeni halkası "No Time To Die'ın çekimleriyle meşgul olan Craig, bu rolü bir daha oynamayacağını söyledi.
Şu sıralar serinin yeni halkası "No Time To Die'ın çekimleriyle meşgul olan Craig, bu rolü bir daha oynamayacağını söyledi.
Craig, Almanya'da yayınlanan Express dergisine verdiği röportajda, artık bu karakteri bir başkasının canlandırması gerektiğini söyledi. Craig, bu filmde beşinci kez James Bond'u canlandırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:16
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