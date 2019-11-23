Son Dakika Haberleri: Daniel Craig, James Bond'a veda ediyor
Son Dakika Magazin Daniel Craig, James Bond'a veda ediyor - Son Dakika Magazin

Daniel Craig, James Bond'a veda ediyor

6 saat önce

Şu sıralar serinin yeni halkası "No Time To Die'ın çekimleriyle meşgul olan Craig, bu rolü bir daha oynamayacağını söyledi.

Daniel Craig, James Bond'a veda ediyor, System.String[]

Şu sıralar serinin yeni halkası "No Time To Die'ın çekimleriyle meşgul olan Craig, bu rolü bir daha oynamayacağını söyledi.


Craig, Almanya'da yayınlanan Express dergisine verdiği röportajda, artık bu karakteri bir başkasının canlandırması gerektiğini söyledi. Craig, bu filmde beşinci kez James Bond'u canlandırıyor.

James Bond, Almanya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:16 
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