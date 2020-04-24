Danimarka'dan getirilen 116 Türk vatandaşı, Niğde'de yurda yerleştirildi - Son Dakika

Polis ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu konvoyla Niğde'ye getirilen kafile, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Özel kıyafetli sağlık görevlilerince ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, pasaport ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak bekletilen otobüslere bindirildi.

Danimarka 'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilerek uçakla Nevşehir 'e, ardından da otobüslerle Niğde 'ye getirilen 116 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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