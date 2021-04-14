Danimarka, Suriyeli göçmenlerin oturma izinlerini iptal etmeye başladı - Son Dakika

Danimarka'da hükümetin Suriye'nin başkenti Şam'ın artık "güvenli bir bölge" olduğunu gerekçe göstererek Suriyeli

göçmenlerin oturma izinlerini iptal etmeye başladı.

Danimarka hükümeti Suriyeli göçmenleri sınır dışı etmek için harekete geçti. Suriye'nin başkenti Şam'ın artık "güvenli bir bölge" olduğu belirtilerek göçmenlerin ülkelerine dönmesi gerektiği belirtildi. Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod konuyla ilgili Politiken gazetesine yaptığı açıklamada, "Suriye'nin birçok yerinde hala iç savaş sürüyor, ancak ülkenin durumun farklı olduğu bazı kısımları var" ifadelerini kullandı. Bakan Kofod, geri dönmeye gönüllü olan mültecilerin maddi destek alacağını ve bu nedenle zorla sınır dışı edilmekten kaçındıklarını vurgulayarak geri dönenlerin Suriye'nin yeniden inşasına da yardımcı olacağını savundu. Kofod, bu durumun da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidardan gitmesine yol açabileceğini iddia etti.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta 94 Suriyeli göçmenin geçici oturma izinlerini iptal ettiği bildirildi. Gelecek haftalarda da bu sayının çok daha artabileceği ifade edilirken, Suriyeli göçmenlere oturma izni vermeyen ilk Avrupa ülkesi Danimarka oldu.

Danimarka Göçmen ve Entegrasyon Bakanı Mattias Tesfaye de Suriyeli mültecilerin oturma izninin geçici olduğunu ve artık gerekli değilse iptal edilebileceğini dile getirmişti. Ancak Kopenhag ile Şam yönetimi arasında iade anlaşması bulunmadığı için göçmenlerin sınır dışı edilmesinin nasıl uygulanacağı henüz belirsiz.

Uluslararası kuruluşlardan tepki gecikmedi

Danimarka'nın Suriyeli göçmenlerin oturma izinlerini iptal etme planları, geri dönüş bölgelerinin yeterince güvenli olmadığı konusunda ısrarcı olan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından tepkiyle karşılandı. UNHCR Danimarka Sözcüsü Elisabeth Haslund Information gazetesine yaptığı açıklamada, "Koşulların istikrarlı bir şekilde güvenli olması gerekir. Suriye'nin hiçbir yerinde bunu göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü de Danimarka hükümetinin söz konusu kararını eleştirdi. Geri dönen Suriyelilerin ciddi insan hakları ihlalleri riski altında olabilecekleri belirtildi.

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EMHRN) ise Danimarka hükümetini oturma izni kararını yeniden gözden geçirmeye, Şam ve çevresindeki bölgelerde koşulları yeniden değerlendirmeye çağırdı.

Danimarkalı yetkililer, BM ve Uluslararası Af Örgütü'nün çağrılarına rağmen Suriye'nin başkenti Şam'ın "geri dönmek için güvenli bir bölge" olduğuna inanıyor. Ülke şu anda 35 bin Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar gönüllü olarak Suriye'ye geri dönecek göçmenler için 16-32 bin dolar arasında para yardımı yapılıyordu. - KOPENHAG