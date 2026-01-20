Danimarkalı siyasetçi Vistisen'den Trump'a: Defolun gidin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Danimarkalı siyasetçi Vistisen'den Trump'a: Defolun gidin

Danimarkalı siyasetçi Vistisen\'den Trump\'a: Defolun gidin
20.01.2026 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa'nın Grönland konusunda ABD'ye vereceği yanıtın tartışıldığı bir oturumda söz alan Danimarkalı siyasetçi Anders Vistisen, ABD Başkanı Donald Trump'a İngilizce küfretti. Vistisen, "Sayın Başkan, sizin anlayabileceğiniz dilden ifade edeyim; defolun gidin" dedi.

Danimarkalı Avrupa Parlamentosu üyesi Anders Vistisen, Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Parlamentosu'nda bugün gerçekleştirilen " Grönland'ın ve Danimarka'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği: ABD'nin şantaj girişimlerine karşı birleşik bir AB yanıtının gerekliliği" başlıklı oturumda söz aldı.

KÜRSÜDEN TRUMP'A KÜFRETTİ

Konuşmasına doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'a hitap ederek başlayan aşırı sağcı Vistisen, ABD Başkanı Donald Trump'a İngilizce küfrederek, "Sayın Başkan, sizin anlayabileceğiniz dilden ifade edeyim; defolun gidin" dedi.
Vistisen'in konuşması AP Başkan Yardımcısı Stefanuta tarafından kesildi.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Nicolae Stefanuta, derhal Vistisen'in sözünü keserek, "Bu yaptığınız kurallara aykırı. Hisleriniz çok kuvvetli olabilir, salonda böyle bir atmosfer de olabilir ancak küfürlü ifadeler ve uygunsuz dil kullanımı konusunda açık kurallarımız var. Sözünüzü kesmek zorunda kaldığım için üzgünüm ancak güçlü siyasi duygularınız olsa bile bu kabul edilemez" dedi.

"TRUMP'IN ANLADIĞI TEK DİL"

İkazın ardından konuşmasına devam eden Vistisen, "Trump'ın anladığı tek dil, sözün doğrudan ifade edildiği dildir. Trump'ın saygı duyduğu tek ret ise, dolambaçsız ve açık bir rettir. Ancak AB geri adım atmıştır. Bugün Yüksek Temsilci, Arktik çevresindeki güvenlik tehditlere ilişkin konuşmanın meşru olduğu söyledi. Oysa bu durum, bizzat asker sayısını 15 binden yalnızca 150'ye düşüren ABD yönetimi nedeniyle ortaya çıkmıştır" dedi.

Trump'ın Avrupa'yı ilave tarifelerle tehdit ederken Avrupa'nın ABD ekonomisine daha fazla yatırım taahhütlerinde bulunduğunu vurgulayan Vistisen, "Eğer Avrupa, Danimarka'ya yönelik askeri tehdit masadan kalkmadan ve Danimarka'nın bölünmesi fikrinden vazgeçmeden Trump'ı net bir şekilde reddetmez ve ona açık bir şekilde 'Hayır' dememiz gerektiğini anlamazsa, bu konuyu tekrar tekrar konuşmak zorunda kalacağız. Umarım Avrupa nihayet uyanır ve içinde bulunduğu bu durumdan çıkar" dedi.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Grönland, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Danimarkalı siyasetçi Vistisen'den Trump'a: Defolun gidin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
Trump’ın Gazze teklifine Macron’ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor Trump'ın Gazze teklifine Macron'ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Otoyol savaş alanına döndü: 100’den fazla araç birbirine girdi Otoyol savaş alanına döndü: 100'den fazla araç birbirine girdi
Danla Bilic altıncı kez ameliyat masasına yatacak: Yanlış dolgu operasyonunun sonuçları Danla Bilic altıncı kez ameliyat masasına yatacak: Yanlış dolgu operasyonunun sonuçları
Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
20:15
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
19:37
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
19:22
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 21:05:27. #7.11#
SON DAKİKA: Danimarkalı siyasetçi Vistisen'den Trump'a: Defolun gidin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.