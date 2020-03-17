Danıştay Başkanı Güngör'den, Bakan Çavuşoğlu'na veda ziyareti - Son Dakika

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, yaş haddinden emekliye ayrılacak Güngör ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.