Son Dakika › Güncel › Danıştay Başkanı Güngör'den, Bakan Çavuşoğlu'na veda ziyareti - Son Dakika
Danıştay Başkanı Güngör'den, Bakan Çavuşoğlu'na veda ziyareti
7 saat önce
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:30 Kaynak: AA
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, yaş haddinden emekliye ayrılacak Güngör ile Bakanlıkta bir araya geldi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Son Dakika Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak