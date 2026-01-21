Danıştay'dan İptal: Termal Alanların Sınırları

(İZMİR) - Danıştay, Balçova Termal Turizm Merkezi ile İzmir İnciraltı Termal Turizm Merkezi sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararını, planlama ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, kararın bilim ve tekniğin üstünlüğünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 30 Ocak 2021 tarihinde Balçova Termal Turizm Merkezi ile İzmir İnciraltı Termal Turizm Merkezi'nin sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin düzenleme, Danıştay tarafından iptal edildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) açtığı dava sonucunda verilen kararda, planlama genel ilkelerine aykırılık bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 29 Kasım 2021 tarihli ve 3456 sayılı kararla İnciraltı Termal Turizm Merkezi sınırlarının yeniden belirlenmesine yönelik düzenleme, TMMOB İzmir Şubesi tarafından yargıya taşınmıştı. Yaklaşık dört yıl süren yargı sürecinin ardından Danıştay 4. Dairesi, bilirkişi raporuna dayanarak Cumhurbaşkanlığı kararının iptaline hükmetti. Karara ilişkin açıklama, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sözcüsü Aykut Akdemir ile Şehir Plancıları Odası İzmir Yönetim Kurulu Üyesi Ilgaz Su Aktaş tarafından yapıldı.

TMMOB İzmir İKK Sözcüsü Aykut Akdemir, kararın bilim ve teknik esaslara dayandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hem dünya hem bölgemiz hem de kentimiz, ülkemizin çok sıcak gündemleri olmasına rağmen biz, şimdiye kadarki yaptığımız, takip ettiğimiz kent gündemine dair her türlü çalışmamızın, davamızın, ürettiğimiz bütün süreçlerin bilgilendirme toplantısını sürekli yapmıştık. Bugün de her türlü bu olumsuzluklara rağmen, şimdiye kadar takip ettiğimiz kente dair birçok gündem olmakla beraber; Cezaevi alanı, Çeşme Projesi, Kültürpark, Basmane Çukuru, Gaziemir'deki İzmir'in Çernobili dediğimiz ana kentin ana gündemini belirleyen konulara dair birçok açıklama yaptık. Ama bugün geldiğimiz noktada da memleketimizdeki, ülkedeki her türlü hukuksuzluğa rağmen, hukukun, adaletin işlemediği bir dönemde bile bilimin ve tekniğin özünü ciddiye alan kutsal bir sürecin sonucunda geldiğimiz noktaya dair bilgilendirmek için bir yerdeyiz."

"Bilim ve tekniğe dayalı, raporlama üzerinden yürümüştür"

Şu ana kadar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin sözlerinin tümü bilim ve tekniğe dayalı, raporlama üzerinden yürümüştür. Yapabildiğimiz her süreçte direncimizi de hukuki süreçlerde de mücadelemizi yürüttük. Bugün, Ekim ayı içerisinde ziraat mühendisleri odamızın İnciraltı'na dair açtığı davalardan birinde de bir bilirkişi raporuna rağmen karar veren bir hukuki süreç, bir mahkeme vardı. Bu kararda ise yine aynı imzayla bir başka bilirkişi tarafından hazırlanan bir raporla beraber, bilirkişi raporunu öngörerek bilim ve tekniğe dayalı bir karar veren bir mahkeme kararı var. Bu mahkeme kararı da Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı iptal etmiştir. Ülkemizdeki hukuk sistemiyle bilim ve teknik arasındaki uçurumun net bir ifadesidir şu an yaşadığımız.

"Açık ve net bir şekilde mahkeme kararıyla netleşmiştir"

Bugün bizim net bir şekilde söylediğimiz doğru bir söz vardı. Bilim ve teknik üzerinden, bilimin ve şehrin tanımladığı şekliyle milyonlarca yılda oluşmuş olan doğanın kendi evrimi içerisinde oluşmuş olan İnciraltı bölgesinin bir tarım alanı olduğu hem bilimsel ve teknik anlamda hem de diğer taraftan hala tarım alanı vasfının hukuken de çıkarılmadığının net bir ifadesidir. Söylenecek bütün sözler tarım alanı kavramı üzerinden söylenmek zorundadır. Bunun dışındaki her türlü imar süreci ve yapılaşmaya dair sözlerin hepsinin de bilim ve tekniğe aykırı olduğu, doğaya rağmen İzmir halkının bütün yaşam alanlarına itiraz eden bir davranış olduğu açık ve net bir şekilde mahkeme kararıyla netleşmiştir.

Bu noktada Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak şimdiye kadar yaptığımız mücadeleyi, raporlamamızı, mahkeme süreçlerine dair yürüttüğümüz her türlü mücadeleyi aynı kararlılıkla, aynı ifadeyle; halkın olanın halkta kalması üzerinden, tarım alanlarının ve bütün yaşam alanlarının korunması üzerinden mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan beyan ediyoruz."