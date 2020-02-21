"Dansın Ustaları" prömiyeri yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Dansın Ustaları' prömiyeri yoğun ilgi gördü - Son Dakika

"Dansın Ustaları" prömiyeri yoğun ilgi gördü

6 saat önce

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu'nun (MDTist) yeni gösterisi "Dansın Ustaları", prömiyer gösteriminde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu'nun (MDTist) yeni gösterisi "Dansın Ustaları", prömiyer gösteriminde sanatseverlerle buluştu.

Klasik baleden çağdaş dans anlayışına kadar farklı tarzlara sahip koreografların bir araya geldiği gösteri, Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

Gösteride, Mehmet Balkan'ın Tokyo Balesi için yaptığı "Siyah ve Beyaz" eserinin bir uyarlaması, Uğur Seyrek'in çeşitli devlet balelerinde oynamış "Kimlikler" ve "Kurban" adlı iki modern bale eseri, Aydın Teker'in çizgi dışı üslubunu yansıtan "Stkh" ile Beyhan Murphy'nin "Güldestan" eserinden "Cafe de Nar" bölümü yer aldı.

Yoğun ilgi gören gösteri, 26 Şubat ile 4 Mart'ta yeniden sahnelenecek.

Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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