Darbeci albaydan "Bu maç burada bitmez" tehdidi - Son Dakika

Darbeci albaydan "Bu maç burada bitmez" tehdidi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Darbeci albaydan

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

Hakkında 79 kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edilen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı eski kurmay albay Ali Durmuş, dün başladığı esasa ilişkin savunmasını tamamladı.

Durmuş, Akıncı Üssü lojman nizamiyesinin önünde darbecilerce şehit edilen vatandaşların otopsi raporlarında eksiklikler olduğunu, ölümlerine neden olan ateşli silahların balistik incelemesinin yapılmadığını söyledi.

Soruşturmanın eksik yapılması nedeniyle sivillerin kimler tarafından vurulduğunun anlaşılmadığını iddia eden Durmuş, bu nedenle ölümlerden sorumlu tutulamayacaklarını savundu.

Darbe girişimine karşı mücadele veren sivillerin yanı sıra bazı üst düzey askerleri hedef alan Durmuş, bunların 15 Temmuz'u önceden bildiğini ileri sürdü.

Darbe girişiminin karanlıkta kalan yönlerinin olduğunu, bunlardan birinin kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından etkisiz hale getirilen darbeci tuğgeneral Semih Terzi'nin ölümü olduğunu öne süren Durmuş, "Terzi vurulduktan sonra hastaneye götürülüyor. Ertesi gün yatağında oturuyor ve konuşuyor sonra şehit ediliyor." iddiasında bulundu.

Savunması boyunca mahkeme heyeti ve duruşma savcısına ağır eleştiriler yönelten sanık Durmuş, müşteki avukatları ile darbe girişimi yargılamalarını yapan hakimlerin yakın zamanda yargılanacaklarını savunarak, "Bu maç burada bitmez, son gülen iyi güler." ifadelerini kullandı.

Durmuş, Vedat Türkali'nin "İstanbul" şiirini okuyarak savunmasını tamamladı.

Duruşmaya, yarın devam edilecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 20:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darbeci albaydan 'Bu maç burada bitmez' tehdidi - Son Dakika

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