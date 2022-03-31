Darende'de 58. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Darende'de 58. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

31.03.2022 11:16
Darende'de 58. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

??????? Darende ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

??????? Darende ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, İlçe Halk Eğitim Merkezindeki etkinlikte, yeni neslin bilinçlenmesinde ilk aşamanın okuma alışkanlığı kazandırmak olacağını belirterek, bu anlamda aileler ve öğretmenlere büyük görev düştüğünü söyledi.

Sadrazam Mehmet Paşa Halk Kütüphanesi Müdürü Nevim Eryılmaz Doğan da bilginin üretilmeden tüketilemeyeceğini dile getirerek, "İleri toplum ve ileri demokrasinin yolunu açmak istiyorsak, kitaba ve okumaya zaman ayırmak zorundayız. Nitelikli bilgi kitap okumakla olur. Üstelik kütüphanelerimiz de ücretsiz olarak meraklılarını beklemektedir." ifadesini kullandı.

Etkinlik kapsamında, çocuklara kukla gösterisi ve halk müziği dinletisi sunuldu.

Son olarak öğrencilerin hafta nedeniyle hazırladığı resimlerden oluşan serginin gezilmesinin ardından kütüphaneye yeni gelen kitaplar tanıtıldı.

Kaymakam Türkoğlu ve Belediye Başkanı İsa Özkan, Halk Kütüphanesinden en çok yararlanan ve en çok ödünç kitap alan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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Sadrazam, Türkoğlu, Hisarcık, Darende, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darende'de 58. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika


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