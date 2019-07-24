Son Dakika Haberleri: Darende'de arpa hasadı başladı
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Darende'de arpa hasadı başladı

30 dakika önce

Darende ilçesinde arpa hasadı başladı.

Darende'de arpa hasadı başladı, System.String[]
Darende ilçesinde arpa hasadı başladı.
Başdirek Mahallesi'nde etkili olan sıcaklıklar sonrası hasat döneminin başlamasıyla biçerdöverler tarlalarda ekinleri biçmeye başladı.
Darende Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin önemli bir hububat merkezi olduğunu belirtti.
İlçenin rakım ve kendine özgü havasıyla hububatın kalitesini artırdığını anlatan Kaya, kırsalda yaşayan ilçe halkının en önemli geçim kaynağının da tarım olduğunu ifade etti.
Kaya, ilçede rekoltenin yüzde 40 düşmesinin beklendiğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Yağmurlar zamanında yağmadı. Yıllardır ilçemizde yağmurlar dönem dönem etkili olsa da bölge olarak kurak geçiyor. Bu yıl tam kurak geçmedi ama yağmur uzunca bir ara verdi baharda. Bu arada kalan zamanda ekinler kartlaştı. Ekinin zamanı geçtikten sonra yağmur yağdı ama çok faydalı olmadı. Bu son dönemdeki yağmur zamanında yağsaydı verim oldukça yüksek olacaktı. Yağışlar dengesiz yağınca beklenti haliyle azaldı. Bu yıl rekoltenin yüzde 40 daha düşük olacağını tahmin ediyoruz."
Çiftçilerden Bayram Şeker de bu yıl 35 dönüm alanda arpa ektiğini ve verimin çok düşük olduğunu söyledi.
Arpa boylarının iyi olduğunu ancak tanelerinin büyüyüp gelişmediğini belirten Şeker, bunun nedeninin düzensiz yağışlar olduğunu sözlerine ekledi.
Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:04 Kaynak: AA
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