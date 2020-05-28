Darende'de camiler cuma namazına hazırlanıyor - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmadığı camiler yarınki cuma namazına hazırlanıyor.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belirlenen merkezde Cuma namazı kılınacak Somuncu Baba Külliyesi Camisi, Çarşı Cami ve şehir stadı, dezenfeksiyon çalışması yapılarak sosyal mesafe kurallarına göre işaretlendi.
Müftülük ekipleri, şehir stadında kılancak cuma öncesi vatandaşların seccadeleriyle 1,5 metre sosyal mesafe kuralını uygulayabileceği şekilde çim sahada alçı ile işaretleme yaptı.
Somuncu Baba Külliyesi'nde ise güvenlik görevlileri, namaz kılınacak yerleri kuralların uygulayabileceği şekilde bant çekildi.