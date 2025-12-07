Malatya'nın Darende ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.
İddiaya göre, Darende ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hasan Yaşar'dan sabah saatlerinde bu yana haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatıldı.
Alzaymır hastalığı bulunduğu ileri sürülen Hasan Yaşar için başlatılan arama çalışmaların sürüdüğü öğrenildi. - MALATYA
Darende'de Kaybolan Yaşlı Adam İçin Arama Başlatıldı
