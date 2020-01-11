Darende'de okuma bayramı etkinliği - Son Dakika
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Darende'de okuma bayramı etkinliği

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde Özel Hacı Naciye Ateş İlkokulu tarafından okuma bayramı etkinliği düzenlendi.

Darende'de okuma bayramı etkinliği, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde Özel Hacı Naciye Ateş İlkokulu tarafından okuma bayramı etkinliği düzenlendi.

Okul müdürü Resul Kesenceli, amaçlarının geleceğin teminatı olan çocuklara sağlam bir kişilik kazandırarak, onları araştıran, sorgulayan, öz güveni yüksek, vatanını, milletini ve bayrağını seven bireyler olarak yetiştirmek olduğunu belirtti.

Öğretmen Selma Uçar'nın konuşmasının ardından programda öğrenciler şiir okudu, tiyatro oyunu sahneledi ve İngilizce şarkılar söyledi.

Etkinliğin sonunda öğrencilere okuma belgesi verildi.

Malatya, Darende, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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