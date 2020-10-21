Darende Ziraat Odası Başkanı Karaca'ya hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Darende Ziraat Odası Başkanı Karaca'ya hayırlı olsun ziyareti
21.10.2020 17:03
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Malatya Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca'yı ziyaret etti.
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Malatya Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca'yı ziyaret etti.
Oda başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Doğan, makamında ziyaret ettiği Karaca'ya yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.
Mehmet Ali Doğan, ziyaretinde TARSİM'in çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaca da Doğan ve beraberindekilere teşekkür etti.
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