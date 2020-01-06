Darıca Belediyesi sporda 2019'u 461 madalyayla geride bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Darıca Belediyesi sporda 2019'u 461 madalyayla geride bıraktı - Son Dakika Spor

Darıca Belediyesi sporda 2019'u 461 madalyayla geride bıraktı

6 saat önce

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, 2019 yılında karate ve atletizm branşlarında toplam 461 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Darıca Belediyesi sporda 2019'u 461 madalyayla geride bıraktı, System.String[]

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, 2019 yılında karate ve atletizm branşlarında toplam 461 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.


Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, 2019 yılında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla hem ilçenin hem de ülkenin gururu oldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın büyük önem verdiği ve sürekli yakından takip ettiği Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, gerek karate ve gerekse de atletizm alanında iller arası, ulusal ve uluslararası önemli organizasyonlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Karatede 2019 yılında toplamda 408 madalya kazanan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Spor camiasında önemli bir yer edinen Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, 2019 yılında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla hem ilçenin hem de ülkenin gururu oldu.


2019'da uluslararası turnuvalarda 1 Avrupa üçüncülüğü dahil 3 altın, 8 gümüş ve 12 bronz madalya alan spor kulübü, Türkiye şampiyonlarında da aynı başarıyı göstererek 7 altın, 10 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı. 2019'da karatede rüzgar gibi esen ve toplamda 140 altın, 109 gümüş ve 159 bronz olmak üzere toplam 408 madalya kazanan Darıca Belediyesi'ni 2020'de ise Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonaları heyecanı bekliyor. Kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül de başarı çizgisini devam ettireceklerini ifade ederek, "2020 bizim için önemli bir yıl olacak. A Milli Takımızın da sporcusu olan Eray Şamdan'ın Tokyo Olimpiyatları heyecanını bizler de onunla birlikte yaşayacağız. Bize her türlü desteği veren Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık'a teşekkür ediyorum. Spordaki başarımızı sürdürmek için çalışacağız" dedi.


Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü aynı şekilde atletizm branşında da ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılı bir yılı geride bırakarak madalyaları topladı. 2019'da Kulüplerarası Avrupa Şampiyonluğunu kazanan Darıca Belediyesi, ferdi olarak da 1 Avrupa şampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği, Dünya Dağ Kros Şampiyonasında dünya üçüncülüğü ve üniversiteler dünya şampiyonasında 2 ve Balkan Şampiyonasında da 3 birincilik, iki ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek büyük bir başarı elde etti. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ayrıca Türkiye şampiyonalarında da 17 birincilik, 12 ikincilik ve 10 üçüncülük elde ederek da yakalanması zor bir başarıyı gerçekleştirdi. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü böylece karatede 408 ve atletizmde 53 olmak üzere toplam 461 madalya ile önemli bir başarıya imza attı.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spora sürekli yatırım yaparken sporu ve sporcuya her zaman destek veriyor. Eğitim Spor Kulübü'nün her zaman yanında yer alan Başkan Bıyık, 2019 yılında elde edilen başarılardan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Eğitim Spor Kulübümüzün başarısı hepimizi mutlu ediyor. Kulüp başkanımızı, antrenörlerimizi ve sporcularımızı özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Spora desteğimiz artarak devam edecek. Kulübümüz bünyesinde farklı spor branşlarını da dahil ederek gençlerimizin hizmetinde olacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Atletizm, Avrupa, Darıca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gençlerbirliği'nin Brezilyalısı Baiano: Seçmelere 3 gün boyunca kamyonun arkasında gittim
Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde Cisse için Fenerbahçe'den Alanyaspor'a takas teklifi Juventus, Cagliari'yi 4-0 mağlup etti

Son Dakika Haberleri
20:37 Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
20:31 Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor
20:27 Foto muhabirlerinden "Futbolun altın kareleri" sergisi - Son Dakika Spor
20:26 Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları - Son Dakika Spor
20:25 Denizlispor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam etti - Son Dakika Spor
19:53 Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde - Son Dakika Spor
19:18 Cisse için Fenerbahçe'den Alanyaspor'a takas teklifi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 20:39:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Darıca Belediyesi sporda 2019'u 461 madalyayla geride bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]