Darıca'da Bin 409 Kişi Evet Dedi

Darıca
'da 2018 yılı içerisinde toplam bin 409 çift nikah kıyarken 107 yabancı çiftte nikah masasında mutluluğa 'evet' dediler.
Darıca Belediyesi'nin verilerine göre 2018 yılı içerisinde bin 409 çifte nikah kıyıldı. 2015 yılı içerisinde hizmete açılan Adnan Menderes
Kültür Merkezi içerisinde yer alan modern nikah salonlarında kıyılan nikahlarda yeni evli çiftlere takı töreni ve fotoğraf çektirmek için özel alanlar bulunuyor. Nikah salonlarının yanı sıra Sancaktepe
sosyal Tesisleri, Sevgi Parkı ve Bayramoğlu gibi doğal güzelliklerin yer aldığı alanlarda Darıca'da yeni evli çiftlerin fotoğraf için tercih ettiği mekanlar oldu.
Zaman zaman vatandaşların isteklerini kırmayarak, bu mutlu günlerinde yanlarında olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak
, genç çiftlerin kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirirken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik ederek, en mutlu günlerinde yeni evli çiftlerin yanında oldu. - KOCAELİ