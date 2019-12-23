Darüşşafaka Bağışçılar Günü'ne Koleksiyoner Gül Ergi katıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Darüşşafaka Bağışçılar Günü'ne Koleksiyoner Gül Ergi katıldı - Son Dakika Ekonomi

Darüşşafaka Bağışçılar Günü'ne Koleksiyoner Gül Ergi katıldı

6 saat önce

Darüşşafaka'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl Cumartesi günü Darüşşafaka Eğitim Kurumları Maslak Kampüsü'nde gerçekleştirdiği Bağışçılar Günü etkinliğine bu yıl Darüşşafaka bağışçısı Koleksiyonerler Gül Ergi katıldı.

Darüşşafaka Bağışçılar Günü'ne Koleksiyoner Gül Ergi katıldı, System.String[]

Darüşşafaka'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl Cumartesi günü Darüşşafaka Eğitim Kurumları Maslak Kampüsü'nde gerçekleştirdiği Bağışçılar Günü etkinliğine bu yıl Darüşşafaka bağışçısı Koleksiyonerler Gül Ergi katıldı.

"Saydamlık" ve "hesap verebilirlik" ilkeleri kapsamında, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından 2011 yılından bu yana düzenlenen Bağışçılar Günü'nde bu yıl Darüşşafaka bağışçısı Gül Ergi kampüste öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "156 yıldır Darüşşafaka'yı var eden; var etmeye devam eden ve Cumartesi gününü Darüşşafaka'ya ayıran siz yüce gönüllü bağışçılarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" diyerek, vasiyet bağışçısı Gül Ergi'ye plaketini takdim etti.

Türkiye'nin önde gelen sanat Koleksiyonerleri arasında yer alan Gül Ergi, geçen yıl tüm mal varlığını Darüşşafaka'ya bağışlamılştı.

Şair, müzisyen ve koleksiyoner Sabahattin Ergi'nin kızı Gül Ergi, babasının izinden giderek tüm mal varlığını Darüşşafaka'ya bağışladı. Kökleri Tepedelenli Ali Paşa'ya uzanan bir aileden gelen Ergi Ailesi adına bağışı yapan Gül Ergi, şunları söyledi:

"Darüşşafaka, yaptığım yardımın gittiği yerden emin olduğum, kurum olarak çok güvendiğim bir yerdi. Yapılan bağışlar, yaşamlarını Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda sürdüren maddi durumu yetersiz ama son derece yetenekli öğrencilerin giderlerine harcanıyor. Tüketim kültürü içerisinde gereksiz yere yaptığımız sayısız harcama var. Bizi iyi hissettirecek şey, sekizinci ayakkabımız değil, ihtiyacı olanlara yardım etmek." (Fotoğraflı)


Darüşşafaka, Maslak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:05 Kaynak: DHA
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