Data Center Eurasia 2026, Veri Merkezi Ekosistemini İstanbul’da Buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Data Center Eurasia 2026, Veri Merkezi Ekosistemini İstanbul’da Buluşturuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Data Center Eurasia 2026, Veri Merkezi Ekosistemini İstanbul’da Buluşturuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye’nin ilk veri merkezi sektörüne odaklanan uluslararası fuar ve konferans platformu Data Center Eurasia, 7-10 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. 5.000’in üzerinde profesyonel ziyaretçinin, 100’ün üzerinde sponsor ve katılımcı firmanın ve 100’ün üzerinde konuşmacının İstanbul’da buluşmasının hedefleniyor.

Türkiye’de veri merkezi sektörüne özel ilk uluslararası buluşma noktası oluşturmayı hedefleyen Data Center Eurasia; veri merkezi işletmecilerinden teknoloji sağlayıcılarına, yatırımcılardan enerji şirketlerine kadar geniş bir ekosistemi İstanbul’da bir araya getirecek. Etkinlikte sektörün büyüme potansiyeli, yeni yatırım fırsatları, teknolojik dönüşüm ve veri merkezlerinin geleceğine yön veren gelişmeler farklı oturumlarda ele alınacak.

Yapay Zeka, Enerji ve Sürdürülebilirlik Gündemde

Konferans programında enerji ve sürdürülebilirlik, PPA ve finansman modelleri, yapay zeka yatırımları, dijital optimizasyon, fiber altyapı ve internet değişim noktaları, proje yönetimi ve kritik altyapı güvenilirliği gibi başlıklar gündeme taşınacak.

Program kapsamında 20’nin üzerinde panel, 40’ın üzerinde sunum ve 100’ün üzerinde konuşmacının yer alması hedefleniyor. Yatırımcılar, veri merkezi işletmecileri, teknoloji sağlayıcıları, enerji şirketleri, mühendislik firmaları, kamu kurumları ve uluslararası uzmanlar bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Data Center Eurasia 2026, Veri Merkezi Ekosistemini İstanbul’da Buluşturuyor

İstanbul, Bölgesel Veri Merkezi Ekosisteminin Buluşma Noktası Oluyor

Avrupa ile Asya’nın kesişim noktasındaki İstanbul; Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya erişim sağlayan konumuyla Data Center Eurasia’nın uluslararası yapısını destekliyor. Etkinlik, Türkiye’nin bilgi birikimini, üretim gücünü, teknoloji kapasitesini ve yatırım potansiyelini küresel veri merkezi ekosistemine taşımayı amaçlıyor.

Data Center Eurasia 2026, 7-10 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Yapay ZekaKonferansİstanbulTürkiyeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Savunma sanayisinde tarihi imza 51 yıllık rekor kırıldı Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
Fenerbahçe’ye Greenwood şoku O tekmenin bedeli çok ağır olabilir Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronuna omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronuna omuzdan atılan füze ile vuruldu
13:51
Fred’den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim diyerek...
Fred'den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim diyerek...
13:15
Lamine Yamal’ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti
Lamine Yamal'ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
12:51
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 14:16:59. #7.13#
SON DAKİKA: Data Center Eurasia 2026, Veri Merkezi Ekosistemini İstanbul’da Buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei