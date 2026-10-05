MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış - Son Dakika
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MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış

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MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol\'a maç sırasında 40 transfer yapılmış
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MHK soruşturmasında gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un banka hesaplarına ilişkin bilirkişi raporunda dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Raporda, Kol'un aynı maçta görev yaptığı isimlerle ortak maçların çevresinde 50 banka işlemi gerçekleştirdiği, bunlardan 40'ının maç başladıktan sonra yapıldığı belirtildi. Mükerrer kayıtlar çıkarıldığında Kol'un tekil para trafiğinin 84,1 milyon lira olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/83127 sayılı MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan üst klasman hakemi Yasin Kol'un banka hesapları ve para hareketlerine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Burak Doğan'ın haberine göre soruşturma dosyasına giren raporda, TFF hakem teşkilatındaki terfi sınavlarında usulsüzlük yapıldığı ve hakemlerden çeşitli adlar altında para toplandığına ilişkin tespitlere de yer verildi.

GERÇEK PARA TRAFİĞİ 84,1 MİLYON LİRA

Emniyetin MASAK ham verileri üzerinden yaptığı ilk incelemede, Yasin Kol'un hesaplarında 2012-2026 yılları arasında 5 bin 978 işlemde yaklaşık 135 milyon liralık hareket bulunduğu değerlendirilmişti.

Bilirkişi incelemesinde ise aynı transferlerin farklı veri sayfalarında birden fazla kez yer aldığı belirlendi. Mükerrer kayıtların çıkarılmasıyla tekil transfer tutarının 84 milyon 181 bin 512 lira olduğu tespit edildi.

Bu tutarın 34 milyon 558 bin lirasının Kol'un kendi hesapları arasındaki hareketlerden, yaklaşık 49 milyon 481 bin lirasının ise üçüncü kişilerle yapılan transferlerden oluştuğu belirlendi.

MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış

11 BANKADA 50 HESAP, 41 FARKLI IBAN

Rapora göre Yasin Kol adına 11 bankada 50 hesap kaydı ve 41 farklı IBAN bulundu. Kendi hesapları arasındaki transferler çıkarıldığında Kol'un 187 farklı kişiden 25 milyon 301 bin 671 lira aldığı, 407 kişiye ise 24 milyon 179 bin 269 lira gönderdiği tespit edildi.

Para hareketlerinin özellikle son yıllarda arttığı kaydedildi. Transfer girişlerinin 2020'de 587 bin lira seviyesindeyken 2025'te 6 milyon 632 bin liraya, 2026'nın 14 Eylül'e kadarki döneminde ise 8 milyon 218 bin liraya yükseldiği belirtildi.

2026 yılında hesaplardan çıkan transfer tutarı ise 12 milyon 759 bin liraya ulaştı. Bunun 5 milyon lirasının taşınmaz ödemesinden, 4 milyon 731 bin 700 lirasının ise Dilay Kol'a yapılan transferlerden oluştuğu kaydedildi.

GELEN PARANIN YÜZDE 58,15'İ GERÇEK KİŞİLERDEN

Yasin Kol'un sosyal güvenlik kayıtlarında 2018'den itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve TFF'den hakemlik ödemeleri aldığı görüldü.

2018-2026 döneminde TFF ve KTÜ'den hesaplara gelen toplam 9 milyon 433 bin liranın, transfer girişlerinin yüzde 37,65'ini oluşturduğu belirtildi.

Hesaplara giren paranın yüzde 58,15'inin ise gerçek kişilerden geldiği tespit edildi. Kurumlar dışındaki 15,6 milyon liralık girişin yaklaşık 4 milyon 986 bin lirasında "borç" veya "borç iadesi" açıklamalarının bulunduğu kaydedildi.

MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış

MAÇ ÇEVRESİNDE 50 PARA TRANSFERİ

Rapordaki en dikkat çekici bölümlerden biri, Yasin Kol ile aynı maçlarda görev yapan hakemlerle gerçekleştirilen para transferlerine ilişkin analiz oldu.

Kol ile en az bir maçta birlikte görev yapan isimlerle eşleşen 64 banka karşı tarafı tespit edildi. Bu kişilerden Kol'a 218 bin 668 lira gelirken, Kol'dan aynı isimlere toplam 853 bin 472 lira gönderildi.

Transfer tarihleri ile maç takviminin karşılaştırılması sonucunda ise 50 banka işleminin ortak maçın üç gün öncesi ile iki gün sonrasındaki altı günlük dönemde gerçekleştirildiği belirlendi. Bu işlemlerin 47'sinin Yasin Kol'dan diğer hakemlere yapılan ödemeler olduğu kaydedildi.

40 TRANSFER MAÇ BAŞLADIKTAN SONRA YAPILDI

47 ödemenin 44'ünde Yasin Kol'un maçın hakemi, para gönderilen kişilerin ise yardımcı veya dördüncü hakem olduğu belirtildi. Rapordaki en çarpıcı tespitlerden biri ise 40 transferin maç başladıktan sonra gerçekleştirilmesi oldu.

Bilirkişi, maç tarihlerini haftalar ileri ve geri kaydırarak 24 farklı takvim üzerinden kontrol gerçekleştirdi. Bu kontrollerin hiçbirinde 50 transferlik benzer bir yoğunlaşmaya rastlanmadığı ve söz konusu dağılımın rastlantısal görünmediği kaydedildi.

Bununla birlikte raporda, söz konusu ödemelerin hangi amaçla gerçekleştirildiğinin banka kayıtlarından belirlenemediğinin altı çizildi.

MAÇ GÜNLERİNDEKİ PARA HAREKETLERİ DOSYADA

Emniyet tutanağında Yasin Kol'un görev yaptığı bazı müsabaka günlerindeki para hareketleri de yer aldı.

Kol'un 20 Nisan 2026'daki Gaziantep FK-Kayserispor maçında VAR hakemi olduğu gün Abdulaziz Solmaz'a 4 bin lira gönderdiği ve Osman Sezgin'den 2 bin 500 lira aldığı kaydedildi.

13 Nisan'daki Eyüpspor-Samsunspor maçında hakemlik yaptığı gün Necmi Yılmaz'dan 700 lira, 2 Eylül'deki Sivasspor-Mardinspor maçında VAR hakemiyken Naciye İmamoğlu'ndan 750 lira aldığı da tutanağa geçirildi.

ONUR TOMAK'TAN 1 MİLYON 880 BİN LİRA

Dosyada dikkat çeken isimlerden biri de Onur Tomak oldu. Bilirkişi incelemesinde Tomak'tan Yasin Kol'a 12 işlemde 1 milyon 880 bin lira, aynı adı taşıyan vergi kimlik numarasından ise ayrıca 100 bin lira geldiği tespit edildi. Kol'dan Tomak'a herhangi bir transfer bulunmadığı belirtildi.

Yasin Kol, emniyetteki ifadesinde Onur Tomak'ın avukatı olduğunu ve kendisine internet üzerinden hakaret eden kişilere karşı açılan davalardan tahsil edilen tazminatların avukatı tarafından hesabına gönderildiğini söyledi.

Banka kayıtlarında ise 540 bin liralık bir işlemin açıklamasında "borç para", 290 bin liralık başka bir transferde "borç olarak gönderilen" ifadelerinin bulunduğu kaydedildi.

Onur Tomak isminin 2024'teki hakem terfi sınavının aday ve kazananlar listesinde de yer aldığı belirtildi. Ancak bilirkişi, listedeki kayıtta kimlik numarası bulunmadığı için para gönderen kişiyle listedeki kişinin aynı kişi olduğunun kesinleştirilemediğini bildirdi.

MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış

"BEN OKAN TERZİ" AÇIKLAMALI TRANSFERLER

Yasin Kol ile Okan Terzi arasındaki para hareketleri de raporda yer aldı. Kol'dan Terzi'ye 97 işlemde 383 bin 180 lira gönderildiği, Terzi'den Kol'a ise 10 işlemde 120 bin 100 lira geldiği tespit edildi.

Yasin Kol'un hesabından altı farklı kişiye yapılan sekiz ayrı ödemenin açıklamasında da Okan Terzi'nin adının bulunduğu, iki transferin açıklamasına doğrudan "ben Okan terzi" yazıldığı belirtildi.

Toplam 35 bin 500 liralık sekiz ödemenin alıcıları arasında, dosyada 7258 sayılı Kanun kapsamında şüpheli olarak yer alan Ercan Beklu'nun da bulunduğu kaydedildi.

MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış

7258 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KAYDI BULUNAN İSİMLERE 425 BİN LİRA

Raporda 7258 sayılı Kanun kapsamında olay kaydı bulunan Halim Can İlarslan, Serkan Özlü ve Ercan Beklu ile gerçekleştirilen para hareketleri de incelendi. Yasin Kol'dan bu üç isme 32 işlemde toplam 425 bin 200 lira gönderildiği, söz konusu kişilerden Kol'a ise 87 bin 688 lira geldiği belirtildi.

BİRÇOK İŞLEM İÇİN "HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Emniyet ifadesinde banka hareketleri tek tek sorulan Yasin Kol, bazı işlemleri borç, tadilat, araç alışverişi, yemek ve ulaşım giderleri ile kişisel ilişkilerle açıkladı. Bazı kişiler ve para hareketleriyle ilgili ise kişiyi veya işlemi hatırlamadığını söyledi. Kol, yasa dışı bahis sitesine üyeliğinin bulunmadığını ve bahis oynamadığını da ifade etti.

EMNİYET VE BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Emniyet tarafından 1 Ekim'de hazırlanan tutanakta, 7258 sayılı Kanun ve bilişim suçlarıyla ilgili olay kayıtları bulunan kişilerle yapılan para hareketlerinin tutarı ve yönü değerlendirilerek Yasin Kol'un yasa dışı bahis oynadığı yönünde kanaat oluştuğu belirtildi.

Bilirkişi raporunda ise işlem açıklamalarında "bahis", "iddaa", "kupon" veya "casino" gibi ifadelerin bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca büyük para girişlerinin kısa sürede çok sayıda kişiye parçalanarak dağıtıldığı tipik bir "havuz hesap" görünümünün tespit edilmediği belirtildi.

Buna karşılık aynı maçta görev yapan hakemlerle gerçekleştirilen transferlerin maç tarihleri çevresindeki yoğunluğu, üçüncü kişilerle yüksek para trafiği, 7258 sayılı Kanun kapsamında olay kaydı bulunan kişilerle para hareketleri ve nedeni banka kayıtlarından belirlenemeyen transferler rapordaki dikkat çekici tespitler arasında yer aldı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    kol gibi , çalışmış . Mr Kol 4 0 Yanıtla
  • Halit Özdemir Halit Özdemir:
    haram zıkkım olsun 2 0 Yanıtla
  • oktay DENİZ oktay DENİZ:
    Sen bir güvenlik görevlisin nasıl bu kadar paran olur. Maç başladıktan sonraki gelişmeler aslında her şeyi ortaya koyuyor. Bu ligin sportif gerçekliği yok derken şaka yapmamıştı o adam. 0 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın Serkan Yalçın:
    transfer işlemleri GS yöneticileri ve üyeleri tarafından 0 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    kim yollamış parsları gs.mi fenermi 0 0 Yanıtla
    yobaz deşen yobaz deşen:
    baban yollamış halis 0 0
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