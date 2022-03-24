DATÇA'DA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki sahillerde deniz dibi temizliği yapıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelindeki sahillerde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlik kapsamında; Datça'da üç ayrı noktada deniz dibi temizliği yapıldı. İlçe merkezinin yanı sıra, Palamutbükü ve Mesudiye'de gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına, Datça Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, 8 dalgıç ve balıkçılar katıldı. Datça limanında yapılan etkinlikte özellikle teknelerden denize düşen otomobil lastikleri, pet ve cam şişeler ile naylon poşetler toplandı. Toplanan atıklar, Datça Belediye Temizlik ekiplerine teslim edildi.