Datça'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
3-sayfa

Datça'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

15.12.2025 09:27
Muğla'nın Datça ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Altı İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Datça istikametine seyreden 48 R 2520 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 39 TE 024 plakalı motosiklet çarpıştı.

CENAZELER DATÇA DEVLET HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan kişi yola savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve MAG AME ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden iki kişi Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Datça, Muğla, Kaza, Son Dakika

