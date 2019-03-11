Son Dakika Haberleri: Datça'da Piknikte Kaybolan Kadını Arama Çalışmaları Sürüyor

Datça'da Piknikte Kaybolan Kadını Arama Çalışmaları Sürüyor

1 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yakınları ile gittiği piknikte ormanlık alanda ortadan kaybolan Emine Özer'den (69), dünden beri haber alınamıyor.

Datça'da Piknikte Kaybolan Kadını Arama Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yakınları ile gittiği piknikte ormanlık alanda ortadan kaybolan Emine Özer'den (69), dünden beri haber alınamıyor. Özer'in bulunması bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Datça'da yaşayan Emine Özer, dün kızı Buket Aydın, damadı Yılmaz Aydın ve bir grup yakını ile ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Domuzçukuru Aşlama Mevkisi'ne pikniğe gitti. Özer, tilki otu toplamak için bir ara kızı ile gruptakilerden ayrıldı. Orman yolunda ağaçların arasında kızının bir an gerisinde kalan Özer, ortadan kayboldu. Etrafa bakan Buket Aydın, annesini bulamadı. Uzun süre dönmemeleri üzerine merak eden diğer yakınları da o bölgeye gittiklerinde, Buket Aydın'ı annesini ararken buldu. Kendi imkanları ile arama çalışmalarından sonuç alamayan Buket Aydın ve bareberindekiler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarmanın yanı sıra Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de sevk edildi. Geniş bir bölgede yapılan arama çalışmalarına bölgedeki bazı köylüler de katıldı. Gece boyunca devam eden aramalar bugün de devam etti ancak Özer'e ulaşılamadı. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:07 Kaynak: DHA

Aydın, Buket Aydın, Muğla, Datça, Güncel
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