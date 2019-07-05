Son Dakika Haberleri: David Silva'nın Manchester City'deki 10 Yılı
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David Silva'nın Manchester City'deki 10 Yılı

1 saat önce

David Silva şimdi 10 yıldır Manchester City'de. Buradaki kulüp için İspanyolların en iyi anlarından bazılarına göz atın. City'nin 21 sayısı kulübün 2011'de 44 yıl içinde ilk lig şampiyonluğuna yardımcı oldu ve toplam 4 Premier League şampiyonluğu kazandı. Silva ayrıca iki kez FA Kupası ve 4 kez Lig kupasını kazandı.

David Silva şimdi 10 yıldır Manchester City'de. Buradaki kulüp için İspanyolların en iyi anlarından bazılarına göz atın. City'nin 21 sayısı kulübün 2011'de 44 yıl içinde ilk lig şampiyonluğuna yardımcı oldu ve toplam 4 Premier League şampiyonluğu kazandı. Silva ayrıca iki kez FA Kupası ve 4 kez Lig kupasını kazandı.
David Silva'nın Manchester City'deki 10 Yılı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:05 
manchester city, silva, Spor
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