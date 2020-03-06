Davis Kupası - Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakaları - Son Dakika
Son Dakika Spor Davis Kupası - Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakaları - Son Dakika Spor

Davis Kupası - Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakaları

6 saat önce

A Milli Erkek Tenis Takımı sporcularından Altuğ Çelikbilek, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakalarının ilk gününde İsrailli rakibi Ben Patael'i 2-1 yendi.

A Milli Erkek Tenis Takımı sporcularından Altuğ Çelikbilek, Davis Kupası Avrupa- Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakalarının ilk gününde İsrailli rakibi Ben Patael'i 2-1 yendi.

Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda ilk gün tekler müsabakalarında Cem İlkel ile Daniel Cukierman, Altuğ Çelikbilek ile Ben Patael karşı karşıya geldi.

Günün ilk maçında Cem İlkel, 1 saat 42 dakika süren maçta rakibi Cukierman'a 6-7 ve 2-6'lık setlerle 2-0 yenildi.

Altuğ Çelikbilek'ten müthiş geri dönüş

Altuğ Çelikbilek ise Patael'e karşı ilk sette 5-0 geriye düşmesine rağmen, muhteşem geri dönüşle seti 7-5 kazandı.

İkinci seti 1-6 kaybeden Çelikbilek, üçüncü seti 6-4 aldı. Ay-yıldızlı tenisçi, 2 saat 11 dakikalık mücadele sonunda korttan 2-1 üstünlükle ayrıldı.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilk gün mücadelelerinde 1-1 skor eşitliği oldu.

Karşılaşmalar, yarın çiftlerde Yankı Erel-Sarp Arabigün ile Daniel Cukierman-Jonathan Erlich ikilisi, teklerde Cem İlkel ile Ben Patael, Altuğ Çelikbilek ile Daniel Cukierman mücadeleleriyle sona erecek.

Toplam 5 maç sonunda rakibine üstünlük sağlayacak takım, Dünya Grubu 1'e yükselecek.

Davis Kupası - Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakaları

Avrupa, Afrika, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:23 Kaynak: AA
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