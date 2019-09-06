Son Dakika Haberleri: Davul-zurnalı yol asfaltlama çalışması
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Davul-zurnalı yol asfaltlama çalışması

17 dakika önce

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü ile Helaldı Limanı arasındaki 2 kilometrelik yolun asfaltlama çalışması, davul zurna eşliğinde başladı.

Davul-zurnalı yol asfaltlama çalışması, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü ile Helaldı Limanı arasındaki 2 kilometrelik yolun asfaltlama çalışması, davul zurna eşliğinde başladı.


Güzelkent köyü ile Helaldı Limanı arasında yaklaşık 3 yıldır beklenilen asfaltlama çalışmasının bugün başlaması sebebiyle Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, Karayolları ekipleri için davul zurna ekibini asfaltlama çalışmasının başlayacağı alana getirdi. Davul zurna eşliğinde başlayan yol asfaltlama çalışmasına, ilçede birçok hizmetleri bulunan ve tayininin çıkması sebebiyle ilçeden ayrılacak olan İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu'nun yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oğuz Tatar, İlçe Özel İdaresi Müdürü Cengiz Özcan, çevre köy muhtarları katıldı.


Asfaltlama çalışmasının yapıldığı alana gelen çevredeki vatandaşlar ise, davul zurna eşliğinde oynadı.


Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, "Özellikle Helaldı Limanına demirleyen balıkçı tekneleri için önem arz eden Güzelkent köyü ile Helaldı Limanı arasındaki yol için birçok kez yetkili makamların kapılarını aşındırdık. Çok şükür bugüne nasip oldu. Bizim için de özellikle av yasağının kalktığı şu günlerde ihtiyacını önemle hissettiğimiz yol asfaltlama çalışmalarını davul zurna ile karşılamak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - SİNOP

Güzelkent, Jandarma, Türkeli, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:46 Kaynak: İHA
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