Davutoğlu, AK Parti kongresindeki veda konuşmasına değindi: Bir hataydı

Karar TV'nin konuğu olan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, başbakanlıktan ayrılırken yaptığı konuşmadan pişman olduğunu dile getirdi.



O konuşmayı yapmakla hata ettiğini söyleyen Davutoğlu, bu durumun her yerde karşısına çıkarıldığını belirtti.

"O KONUŞMAYI YAPMAKLA HATA ETTİM"

Davutoğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Başbakanlıktan ayrılırken ikide bir önümüze gelen o konuşmayı yapmazdım. Yapmakla hata ettiğimi şimdi kabul ediyorum. O gün tek düşüncem vardı aman devlet zarar görmesin, aman AK Parti zarar görmesin. Tek tesellim doğabilecek bir krizin FETÖ'cü veya başka unsurlar tarafından kullanılmasına yol açılabilirdi, onu engellemiş oldum. Ama en azından o dozda bir konuşma yapmazdım. Çünkü her yerde karşıma çıkarıyorlar, sen öyle dedin böyle dedin diye. Peki ben öyle dedim de aklımı ve vicdanımı kenara koydum mu demek bu? Aynı konuşmada o günden sonra konuşacağımı da söylüyorum. O günlerde yine de parti içinde konuşan yegane kişi bendim. Partinin gidişatıyla ilgili sonrasında da, her aşamada çetin mücadeleler verdik. Kol kırılır yen içinde kalır dediğimiz için bu durumlarla karşı karşıya kaldık."

DAVUTOĞLU VEDA KONUŞMASINDA NE DEMİŞTİ?

Davutoğlu'nun AK Parti kongresindeki veda konuşmasında dikkat çeken ifadeler şu şekildeydi:

"Bugün burada gerçekleştirdiğimiz kongrenin de bir vefa kongresi olmasını diliyorum. AK sevdalılar için bu bir veda değil, vefa kongresi olmalıdır. Biz makamlara, mevkilere, koltuklara veda ederiz ama ahdimize, ilkelerimize asla veda etmeyiz, asla dönmeyiz, asla bırakmayız. Biliriz ki bu fani dünyaya veda edeceğiz, geriye milletimize verdiğimiz sözler kalacak. Allah bizleri vefa yolundan ayırmasın.

Rabbim bu harekete, 14 yıl boyunca ülkeme hizmet etmeyi nasip etti. Rabbime şükürler olsun. Allah aziz milletimizi daima payidar eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımızdan devraldığım bu onurlu görevi devredeğim. Sayın Binali Yıldırım'ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bu hareket, bu yol, bu dava milletimizindir. Yegane talebim haklarınızı helal etmenizdir. İstemeden kalbini kırdığım kardeşim varsa haklarını helal etmesini diliyorum. Bizim aramızdaki bağ iki cihan bağıdır. Birbirimizin hukukunu korumak her şeyden daha önemlidir. Bundan sonra içinizde, aranızda hizmet etmeye devam edeceğim.

Şahitliğinizi alarak ayrılmak istiyorum. AK Parti'nin birliğini, beraberliğini, davasını korumak için her şeyi yaptığımıza şahitlik eder misiniz? Gece gündüz çalıştığımıza şahitlik eder misiniz? Türkiye'nin birliğini, beraberliğin, milletimizin huzur ve refahını korumak üzere gece gündüz çalıştığımıza şahitlik eder misiniz? Yönlerini Türkiye dönmüş, ellerini semaya açıp medet bekleyen bütün mazlum milletlerin hukukunu koruduğumuza, gönül coğrafyamızın dertleriyle dertlendiğimize, onlarla gözyaşı döktüğümüze şahitlik eder misiniz? Sizin bu şahitliğini ölene kadar kalbimde taşıyacağım."