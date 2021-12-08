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"Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filminin galası yapıldı - Son Dakika

"Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filminin galası yapıldı

08.12.2021 22:32
"Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filminin galası yapıldı

"Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filmi, gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.

"Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filmi, gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.

Filmin yönetmeni Uğur Bayraktar, Kanyon AVM'de gerçekleştirilen galada gazetecilere yaptığı açıklamada, filmdeki her bir karakterin özenle seçildiğini söyledi.

Çalışmalara 4 yıl önce büyük bir heyecanla başladıklarını belirten Bayraktar, "O zamanki heyecanımız o kadar büyüktü ki bizi buraya kadar taşıdı. Şimdi de yaptığımız iş artık seyircinin, siz değerli misafirlerin takdirine kaldı." dedi.

Bayraktar, filmin ekibinin çok iyi olduğunu, herkesin özveriyle çalıştığını, uzun bir sürecin ardından sinemalarda izleyiciyle buluşacak yapımın seyircide karşılık bulmasını beklediklerini ifade etti.

Filmin sinema izleyicisiyle buluşmasının önemine değinen Bayraktar, "Ben hayatımda ilk defa senaryo yazdım, yönettim, onu da dijitale vermek istemedim." değerlendirmesini yaptı.

"Herkesi sinemaya davet ediyoruz"

Filmin başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar, filme harcanan emeklerin karşılığını paylaşmak için bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Herkesi sinemaya davet ediyoruz. Çok emek harcandı. Çok sağlam bir dostluğun, merhamet ve adalet terazisinin bir delikanlıyı nerelere taşıdığını, nasıl bir dostluk yaşadığını, nasıl bir aşkın içinde kaldığını anlattığımız bir film oldu. Tüm insanlarımızı, kardeşlerimizi, büyüklerimizi filmi izlemeye davet ediyoruz."

Oyuncu Gizem Karaca, "Çok keyifli bir süreçti. Gerçekten içinde bulunmaktan çok mutluyum. Kendi adıma ilk defa böyle bir karakter canlandırıyorum." diye konuştu.

Oyuncu Ahmet Varlı ise filmde eskiden yaşanan ilişkilerin, duyguların, samimiyet hissinin izleyiciye sunulduğunu dile getirdi.

Filmde izleyicilerin 1970'li yıllardaki dostluk, sevgi, arkadaşlık, aşk anlamında nostaljik bir yolculuğa çıkacağını belirten Varlı, "Umarım biz bu işe emek veren insanlar emeğin karşılığını, seyirci de umduğunu bulur." dedi.

Film hakkında

Ubay Film Yapım ve Zyef Film'in ortak yapımı olan "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filminin yönetmenliğini Uğur Bayraktar üstlenirken, senaryosunu ise Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk kaleme aldı.

Filmin oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Beste Bereket, Turgut Tunçalp, Murat Akkoyunlu, Ümit Çırak, Timur Ölkebaş, Fulya Ulvan, Efe Cevahir Bayraktar, Kadir Toprak Karaman, Banu Fotocan, Kemal Başar, Zafer Diper, Okday Korunan, Cem Kurtoğlu, Kemal Topal, Kadir Özdal, Ercan Özdal ve Yaman Çeri gibi isimler yer alıyor.

Çekimleri Adana, Mersin ve İstanbul'da 6 haftada tamamlanan film, haylaz bir çocukluğun ardından İstanbul'a gelen Cevahir'in kabadayılar aleminde yükseliş hikayesini anlatıyor.

Aksiyon ve dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Cesareti, merhameti ve adalet duygusu küçük yaştayken içine yerleşmiş olan kahramanın köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi, onu çalışması için İstanbul'a köylüleri Seyfi'nin yanına gönderirler. Böylece kahramanımız çeşitli olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girecek ve alemdeki zirveye yükseliş hikayesi başlayacaktır."

Film, 10 Aralık'ta sinema izleyicisiyle buluşacak.

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin galası yapıldı
Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin galası yapıldı

Ufuk Bayraktar, Kanyon AVM, İstanbul, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filminin galası yapıldı - Son Dakika


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