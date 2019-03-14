Son Dakika Haberleri: Dayısının Oğlunu Silahla Öldürdü

Dayısının Oğlunu Silahla Öldürdü

1 saat önce

Bartın'da bir kişi, dayısının oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Dayısının Oğlunu Silahla Öldürdü, System.String[]
Bartın'da bir kişi, dayısının oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Gözpınar köyünde yaşayan Şenol Şaşkal (55), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen dayısının oğlu Hakkı Yıldız'a (50), köy kahvehanesinde tabanca ile 5 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Karnından, göğsünden ve ayağından yaralanan Yıldız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada Şaşkal'ın, daha önce işlediği bir cinayet sebebiyle de cezaevinde kaldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:24 Kaynak: AA

Gözpınar, Bartın, Güncel
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