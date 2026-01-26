DBP'den Tarsus Cinayeti Açıklaması - Son Dakika
DBP'den Tarsus Cinayeti Açıklaması

26.01.2026 00:57
DBP, Tarsus'ta yaşanan cinayeti siyasi bir saldırı olarak nitelendirerek kınadı.

(ANKARA) - Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan olaya ilişkin "Bu olayda sıkılan kurşun, halkımızın Rojava direnişine ve özgürlük ısrarına yönelik siyasi bir saldırıdır. Bu cinayet, iktidarın beslediği şovenist dalganın ve Kürt halkının değerlerine karşı yürütülen düşmanlık siyasetinin bir ürünüdür" açıklaması yapıldı.

DBP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan olayda 24 yaşındaki Baran Abdi'nin yaşamını yitirmesinin cezasızlık politikalarının doğrudan sonucu olduğu ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mersin Tarsus'un Gazipaşa Mahallesi'nde, Rojava'yı sahiplenme iradesini ortaya koyan halka yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, tırmandırılan Kürt düşmanlığının ve halkımızın kazanımlarına duyulan tahammülsüzlüğün en somut ve en acı göstergesidir. Kobaneli Baran Abdi'nin evinin balkonunda başından vurulup katledilmesi, sadece bireysel bir suç değil, örgütlü bir nefretin ve sistematik cezasızlık politikalarının doğrudan sonucudur. Bu olayda sıkılan kurşun, halkımızın Rojava direnişine ve özgürlük ısrarına yönelik siyasi bir saldırıdır. Bu cinayet, iktidarın beslediği şovenist dalganın ve Kürt halkının değerlerine karşı yürütülen düşmanlık siyasetinin bir ürünüdür. Rojava ruhunun ve halkımızın onurlu sahiplenişinin bu tür karanlık provokasyonlarla sindirilemeyeceğini bir kez daha haykırıyoruz. Failin kim olduğundan öte, bu saldırı oluşturulan siyasi iklimin ve nefret dilinin açık bir sonucudur. Ailemize ve halkımıza başsağlığı diliyoruz; bilinmelidir ki hiçbir baskı ve saldırı halkımızın onurlu duruşunu ve Rojava'yı sahiplenme kararlılığını engelleyemeyecektir."

Kaynak: ANKA

