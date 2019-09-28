De Niro, Al-Pacino ve Joe Pesci'nin Oynadığı The Irishman'in Efsane Fragman

Film 3.5 saat civarında olacak. Tüm efsaneler kısa bir film için buluşmadı. The Irishman, 1 Kasım'da sinemalarda, 27 Kasım'da da Netflix'te yayınlanacak.
Yönetmen: Martin Scorsese
Oyuncular: Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham, Stephanie Kurtzuba, Jack Huston, Kathrine Narducci, Jesse Plemons, Domenick Lombardozzi, Paul Herman, Gary Basaraba, Marin Ireland
Yapımcılar: Martin Scorsese, Robert de Niro, Jane Rosenthal, Emma Tillinger Koskoff, Irwin Winkler, Gerald Chamales, Gaston Pavlovich, Randall Emmett, Gabriele Israilovici
Senarist: Steven Zaillian
Görüntü Yönetmeni: Rodrigo Prieto
Prodüksiyon Tasarımı: Bob Shaw
Kostüm Tasarımcısı: Christopher Peterson, Sandy Powell
Editör: Thelma Schoonmaker