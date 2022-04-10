DEAŞ saldırısında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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DEAŞ saldırısında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

10.04.2022 16:44

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde Haşdi Şabi ( Sünni) gücüne ait bir gözlem noktasına terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde Haşdi Şabi ( Sünni) gücüne ait bir gözlem noktasına terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının, kentin güneyindeki Reşad nahiyesine bağlı Dugışman köyü yakınındaki gözlem noktasına yönelik olduğu belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda biri sivil, diğeri Haşdi Şabi (Sünni) gücünden olmak üzere 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Teröristlerin Dugışman köyünden bir öğretmeni de kaçırdıkları kaydedildi.

Saldırıdan sonra bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği ve geniş çaplı inceleme başlatıldığı bilgisi verildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

DEAŞ saldırısında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
DEAŞ saldırısında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
DEAŞ saldırısında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Kerkük, Sünni, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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