Son Dakika Haberleri: Death On The Nile Filmi
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Death On The Nile Filmi

1 saat önce

Death on the Nile filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Death on the Nile filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini üstlendiği ve baş rolünde yer aldığı Doğu Ekspresinde Cinayet'in devam filmi, Agatha Christie'nin 1937 yılında yayımlanan Nil'de Ölüm kitabından uyarlanırken sevilen dedektif Hercule Poirot'nun karşılaştığı yeni bir cinayet vak'ası konu ediniyor.

Yönetmen: Kenneth Branagh

Senaryo: Agatha Christie, Michael Green

Oyuncular: Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Kenneth Branagh, Letitia Wright, Annette Bening, Emma Mackey, Tom Bateman, Russell Brand, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders, Ali Fazal, Dawn French, Hayat Kamille, Lampros Kalfuntzos, Sarah Eve

Filmin Türü: Suç

Orijinal Adı: Death on the Nile

Yapımcı Firma: 20th Century Fox

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 09.10.2020


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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:54 Kaynak: InterSinema.com
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