Death On The Nile Filmi

Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini üstlendiği ve baş rolünde yer aldığı Doğu Ekspresinde Cinayet'in devam filmi, Agatha Christie'nin 1937 yılında yayımlanan Nil'de Ölüm kitabından uyarlanırken sevilen dedektif Hercule Poirot'nun karşılaştığı yeni bir cinayet vak'ası konu ediniyor.
Yönetmen: Kenneth Branagh
Senaryo: Agatha Christie, Michael Green
Oyuncular: Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Kenneth Branagh, Letitia Wright, Annette Bening, Emma Mackey, Tom Bateman, Russell Brand, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders, Ali Fazal, Dawn French, Hayat Kamille, Lampros Kalfuntzos, Sarah Eve
Filmin Türü: Suç
Orijinal Adı: Death on the Nile
Yapımcı Firma: 20th Century Fox
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 09.10.2020
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