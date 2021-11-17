Decathlon, göçmenlerin Manş'ı geçmek için kullandığı kanoların satışını durdurdu - Son Dakika

Fransız spor perakendecisi Decathlon, ülkenin kuzeyindeki Calais kentinde, göçmenler tarafından Manş Denizi'ni geçmek için kullanıldığı gerekçesiyle kano satışını askıya aldı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Decathlon, Calais ve Grande-Synthe bölgesindeki mağazalarında, düzensiz göçmenlerce İngiltere'ye gitmek üzere Manş Denizi'ni geçmek için kullanılabilecek kanoların satışını durdurdu.

Decathlon'dan yapılan açıklamada, kanoların spor amacıyla üretildiği belirtildi.

Manş Denizi'ni geçmenin bu amaç kapsamında olmadığı aktarılan açıklamada, kanoların amacı dışında bu şekilde kullanılmasının kullananların hayatını tehlikeye atabileceği, bu nedenle bölgedeki mağazalarda satışlarının durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Kanoların internetten ve bölge dışındaki diğer mağazalarda satışının devam edeceği bilgisi paylaşılan açıklamada, Calais ve Grande-Synthe mağazalarında can yeleği, termal koruma, kürek gibi deniz güvenliği ürünlerinin satışının süreceği kaydedildi.

Düzensiz göçmenler, iki ülke arasında gerginliğe neden oluyor

Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçen ve geçmek isteyen düzensiz göçmenler, iki ülke arasında uzun süredir gerginliğe neden oluyor.

Fransa üzerinden İngiltere'ye kasım ayının sadece ilk 11 gününde 3 bin 780 düzensiz göçmen giriş yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, Calais'de bulunan çok sayıda düzensiz göçmenin Fransa'ya iltica talebi olmadığını ve İngiltere'ye gitmek istediğini söylemişti.

11 Kasım Perşembe günü iki kano Calais açıklarında bulunmuş, kanodakiler jandarma tarafından kurtarılmıştı. 12 Kasım Cuma günü de Manş Denizi'ni kano ile geçmek isteyen 3 kişinin kaybolduğu duyurulmuştu.