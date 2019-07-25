Son Dakika Haberleri: Dede Korkut El Sanatları ve Yöresel Ürünler Panayırı açıldı
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Dede Korkut El Sanatları ve Yöresel Ürünler Panayırı açıldı

40 dakika önce

Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Kız Meslek Lisesi bahçesinde Dede Korkut El Sanatları ve Yöresel Ürünler Panayırı'nın açılışı yapıldı.

Dede Korkut El Sanatları ve Yöresel Ürünler Panayırı açıldı, System.String[]
Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Kız Meslek Lisesi bahçesinde Dede Korkut El Sanatları ve Yöresel Ürünler Panayırı'nın açılışı yapıldı.

Bayburt'a özgü yöresel gıda ve ürünlerin sergilendiği panayırın açılışına Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Süreyya Türkmenli, Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar panayırda açılan stantları tek tek gezerek ilgililerden ürünler hakkında bilgi aldılar. - BAYBURT
Meslek Lisesi, Dede Korkut, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:59 Kaynak: İHA
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